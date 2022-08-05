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Легионер Динамо уехал на родину в Бразилию

Южная Америка
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Вряд ли на него сильно рассчитывали

Легионер Динамо уехал на родину в Бразилию

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Очередной легионер покинул "Динамо".

Фулбек Сидклей будет играть на родине за бразильский клуб "Куяба". Детали сделки официально неизвестны. Портал TransferMarkt пишет о полноценном переходе, в то время как местные СМИ сообщали о годовой аренде.

Последний год Сидклей провел в аренде в Греции, где играл за "ПАОК". Сообщалось, что легионер не хотел возвращаться в "Динамо" и хотел приостановить контракт.

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Всего за киевлян бразилец отыграл 33 игры, забил три гола и отдал три голевые передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей
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