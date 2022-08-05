Легионер Динамо уехал на родину в Бразилию

Очередной легионер покинул "Динамо".

Фулбек Сидклей будет играть на родине за бразильский клуб "Куяба". Детали сделки официально неизвестны. Портал TransferMarkt пишет о полноценном переходе, в то время как местные СМИ сообщали о годовой аренде.

Sidcley é do Dourado! ????????



O lateral-esquerdo Sidcley, ex-Athletico-PR e Corinthians, é reforço do Cuiabá para a disputa da Série A do Brasileiro.



Seja bem-vindo!



Saiba mais no site oficial. pic.twitter.com/sXMiDY5HTk — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) August 4, 2022

Последний год Сидклей провел в аренде в Греции, где играл за "ПАОК". Сообщалось, что легионер не хотел возвращаться в "Динамо" и хотел приостановить контракт.

Читайте также Легионер Динамо хочет воспользоваться правилами ФИФА и покинуть команду

Всего за киевлян бразилец отыграл 33 игры, забил три гола и отдал три голевые передачи.