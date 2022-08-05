Легионер Динамо уехал на родину в Бразилию
Вряд ли на него сильно рассчитывали
Фото: ФК Динамо
Очередной легионер покинул "Динамо".
Фулбек Сидклей будет играть на родине за бразильский клуб "Куяба". Детали сделки официально неизвестны. Портал TransferMarkt пишет о полноценном переходе, в то время как местные СМИ сообщали о годовой аренде.
Sidcley é do Dourado! ????????— Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) August 4, 2022
O lateral-esquerdo Sidcley, ex-Athletico-PR e Corinthians, é reforço do Cuiabá para a disputa da Série A do Brasileiro.
Seja bem-vindo!
Saiba mais no site oficial. pic.twitter.com/sXMiDY5HTk
Последний год Сидклей провел в аренде в Греции, где играл за "ПАОК". Сообщалось, что легионер не хотел возвращаться в "Динамо" и хотел приостановить контракт.
Всего за киевлян бразилец отыграл 33 игры, забил три гола и отдал три голевые передачи.
Популярное сейчас
- Смешное предложение Megogo и замечания к Сетанте. В Динамо озвучили позицию по телепулу
- Есть разрушения и раненые. Ночью россияне били по Николаеву, Запорожской области и Днепропетровщине
- Форвард Зари: Выходили с желанием доказать, что тренер Университати ошибается
- Луис Суарес: туда, где все начиналось
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен