Легионер Динамо уехал на родину в Бразилию

Очередной легионер покинул "Динамо".

Фулбек Сидклей будет играть на родине за бразильский клуб "Куяба". Детали сделки официально неизвестны. Портал TransferMarkt пишет о полноценном переходе, в то время как местные СМИ сообщали о годовой аренде.

Sidcley é do Dourado! ????????



O lateral-esquerdo Sidcley, ex-Athletico-PR e Corinthians, é reforço do Cuiabá para a disputa da Série A do Brasileiro.



Seja bem-vindo!



Saiba mais no site oficial. pic.twitter.com/sXMiDY5HTk