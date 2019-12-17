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А кто ваш герой? Эль-Класико. Промо в лицах

Испания
(2 голосов)

Продолжаем подготовку к главному матчу первого круга Ла Лиги

А кто ваш герой? Эль-Класико. Промо в лицах
UA-Футбол
Новина українською

Эль-Класико немного обеднело после ухода Криштиану Роналду из "Реала". Ранее этот матч позиционировался как очное противостояние двух лучших футболистов современности и позволял проводить параллели между футболистами на основе очной битвы двух гениев. Теперь все несколько иначе.

Но Эль-Класико все равно богато на яркие лица и звездные статусы. Рамос и Пике, Куртуа и тер Штеген, Модрич и Ракитич, Суарес и Бензема, Месси и Азар. А кто ваш герой? MEGOGO представляет промо в лицах.

Напомним, матч "Барселона" - "Реал" состоится 18-го декабря в 21:00.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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Комментарии (1)
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artas@ (Львів)
17.12.2019 в 21:48
Слішком light
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