А кто ваш герой? Эль-Класико. Промо в лицах

Эль-Класико немного обеднело после ухода Криштиану Роналду из "Реала". Ранее этот матч позиционировался как очное противостояние двух лучших футболистов современности и позволял проводить параллели между футболистами на основе очной битвы двух гениев. Теперь все несколько иначе.

Но Эль-Класико все равно богато на яркие лица и звездные статусы. Рамос и Пике, Куртуа и тер Штеген, Модрич и Ракитич, Суарес и Бензема, Месси и Азар. А кто ваш герой? MEGOGO представляет промо в лицах.

Напомним, матч "Барселона" - "Реал" состоится 18-го декабря в 21:00.