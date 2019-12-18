Тома Лемар не намерен покидать мадридский Атлетико

Летом прошлого года Тома Лемар перешел в состав "Атлетико", покинув "Монако". Однако он не показывает тот футбол, который многие рассчитывали увидеть.

Вчера появилась новость о том, что вингер может покинуть команду уже зимой. В его трансфере заинтересован "Лион". Однако у футболиста другое мнение.

По данным RMC Sport, Лемар не хочет покидать "Атлетико" и будет дальше бороться за место в команде Симеоне. В текущем сезоне он отыграл 20 матчей.

Напомним, что этим летом состоится Евро-2020 и Лемар может не попасть в заявку, если продолжит демонстрировать подобные результаты.