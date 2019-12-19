Хамес вернулся в основную группу Реала

Вчера мадридский "Реал" сыграл достаточно пресный матч с "Барселоной". Не беря время на отдых, команда Зидана сразу начала подготовку к следующему матчу.

На сегодняшней тренировке в строй вернулся Хамес Родригес. Колумбиец больше месяца (с середины ноября) не выходил на футбольное поле. Он получил травму во время матча своей сборной.

В воскресенье "сливочных" будет ожидать непростой матч против "Атлетика". Крайне вероятно, что Хамес будет допущен к игре. В лазарете по-прежнему остаются Марсело и Азар.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Колумбии дал совет Хамесу покинуть "Реал".