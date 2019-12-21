Реал - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Атлетик" прекрасно начал сезон, на самом старте обыграв саму "Барселону". Однако впоследствии баски сдали позиции, но все еще котируются претендентом на место в зоне Лиги чемпионов. Будет интересно посмотреть, как команда сыграет против мотивированного и злого "Реала".

"Реала", который доминировал в Эль-Класико, но не выиграл. Для того, чтобы встречать Рождество в хорошем настроении, Зидан должен победить в заключительном матче года. Все готовятся к бою.

Матч "Реал" - "Атлетик" состоится 22-го декабря 2019-го году в 22:00. В матч-центре UA-Футбол – текстовая LIVE-трансляция >>>. Онлайн прямой эфир матча – на телеканале "Футбол 1". Интернет-трансляция – MEGOGO и Oll.tv. Начало – 22:00.

О главных событиях и процессах, предшествовавших матчу – в анонсе от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Реал" - "Атлетик"?