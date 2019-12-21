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Реал - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Реал - Атлетик: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.12.2019 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" прекрасно начал сезон, на самом старте обыграв саму "Барселону". Однако впоследствии баски сдали позиции, но все еще котируются претендентом на место в зоне Лиги чемпионов. Будет интересно посмотреть, как команда сыграет против мотивированного и злого "Реала".

"Реала", который доминировал в Эль-Класико, но не выиграл. Для того, чтобы встречать Рождество в хорошем настроении, Зидан должен победить в заключительном матче года. Все готовятся к бою.

Матч "Реал" - "Атлетик" состоится 22-го декабря 2019-го году в 22:00. В матч-центре UA-Футбол – текстовая LIVE-трансляция >>>. Онлайн прямой эфир матча – на телеканале "Футбол 1". Интернет-трансляция – MEGOGO и Oll.tv. Начало – 22:00.

О главных событиях и процессах, предшествовавших матчу – в анонсе от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Реал" - "Атлетик"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español;
  • Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
  • Польша - Canal + Sport, nc + GO, Canal + 4K Ultra HD, Canal + Sport Online;
  • Испания - Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar +.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Где смотреть футбол
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