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Реал - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Реал - Атлетик: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.12.2019 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Атлетик" прекрасно начал сезон, на самом старте обыграв саму "Барселону". Однако впоследствии баски сдали позиции, но все еще котируются претендентом на место в зоне Лиги чемпионов. Будет интересно посмотреть, как команда сыграет против мотивированного и злого "Реала".
"Реала", который доминировал в Эль-Класико, но не выиграл. Для того, чтобы встречать Рождество в хорошем настроении, Зидан должен победить в заключительном матче года. Все готовятся к бою.
Матч "Реал" - "Атлетик" состоится 22-го декабря 2019-го году в 22:00. В матч-центре UA-Футбол – текстовая LIVE-трансляция >>>. Онлайн прямой эфир матча – на телеканале "Футбол 1". Интернет-трансляция – MEGOGO и Oll.tv. Начало – 22:00.
О главных событиях и процессах, предшествовавших матчу – в анонсе от Игоря Семйона >>>.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Реал" - "Атлетик"?
- Беларусь - Сетанта Спорт;
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español;
- Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
- Польша - Canal + Sport, nc + GO, Canal + 4K Ultra HD, Canal + Sport Online;
- Испания - Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar +.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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