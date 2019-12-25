Битва за Тодибо: Милан - лидер, но борьбу ведут еще 5 клубов

Французский игрок Жан-Клер Тодибо год назад подписал контракт с "Барселоной". Пока что он провел лишь 8 матчей и может быть отправлен в аренду.

В борьбу за футболиста вступило сразу шесть клубов. По данным Mundo Deportivo, в погоне учавствуют "Саутгемптон", "Эвертон", "Монако", "Бенфика", "Байер" и "Милан".

Именно последние сейчас ближе всего к его подписанию. Gazzetta dello Sport уверяет, что между итальянцами и "Барселоной" уже есть договоренность об аренде игрока.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова даже продать француза, однако хочет оставить за собой право выкупа.