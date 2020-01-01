Барселона не горит желанием отпускать Видаля в Интер зимой

"Барселона" не горит желанием отпускать хавбека Артуро Видаля в "Интер" в зимнее трансферное окно.

Как сообщает COPE, каталонский клуб хочет сохранить Видаля до конца сезона на фоне ухода полузащитника Карлеса Аленьи в "Бетис" и травм хавбека Артура Мело.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Видаль уже согласовал личный контракт с "Интером", однако клубы были далеки от компромисса. "Барселона", требовала у "Интера" 20 миллионов евро за трансфер чилийца. "Нерадзурри" же рассчитывают взять полузащитника в аренду с обязательством выкупа за 12 млн евро.