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Барселона не горит желанием отпускать Видаля в Интер зимой

Испания
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Каталонцев смущает травмы Атрутро Мело и уход Аленьи

Барселона не горит желанием отпускать Видаля в Интер зимой
Новина українською

"Барселона" не горит желанием отпускать хавбека Артуро Видаля в "Интер" в зимнее трансферное окно.

Как сообщает COPE, каталонский клуб хочет сохранить Видаля до конца сезона на фоне ухода полузащитника Карлеса Аленьи в "Бетис" и травм хавбека Артура Мело.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Видаль уже согласовал личный контракт с "Интером", однако клубы были далеки от компромисса. "Барселона", требовала у "Интера" 20 миллионов евро за трансфер чилийца. "Нерадзурри" же рассчитывают взять полузащитника в аренду с обязательством выкупа за 12 млн евро.

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В статье: Артуро Видаль Барселона Интер (Милан)
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