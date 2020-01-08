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Не уругваец, так поляк: Атлетико продолжает поиски нового форварда
Однако, пока что это лишь слухи
Вчера стало известно, что зимой Эдинсон Кавани не покинет "ПСЖ". Долгое время с ним переговоры вел мадридский "Атлетико".
Как сообщает AS, мадридский клуб не прекратил поиски нового форварда. Теперь они переключают внимание на Аркадиуша Милика, который играет за "Наполи".
В текущем сезон поляк забил 7 голов в девяти матчах Серии А, пропустив определенное время из-за травмы. Де Лаурентис не планирует терять игрока, а потому предложит ему новый контракт.
Напомним, что также "Атлетико" следит за испанским нападающим "Боруссии".