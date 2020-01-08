Не уругваец, так поляк: Атлетико продолжает поиски нового форварда

Вчера стало известно, что зимой Эдинсон Кавани не покинет "ПСЖ". Долгое время с ним переговоры вел мадридский "Атлетико".

Как сообщает AS, мадридский клуб не прекратил поиски нового форварда. Теперь они переключают внимание на Аркадиуша Милика, который играет за "Наполи".

В текущем сезон поляк забил 7 голов в девяти матчах Серии А, пропустив определенное время из-за травмы. Де Лаурентис не планирует терять игрока, а потому предложит ему новый контракт.

Напомним, что также "Атлетико" следит за испанским нападающим "Боруссии".