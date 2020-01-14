"Я желаю удачи игрокам и Сетьену". Вальверде попрощался с Барсой в открытом письме

Эрнесто Вальверде попрощался с "Барселоной" в открытом письме, его опубликовала пресс-служба каталонского клуба. Тренер благодарит фанатов и президента, а также желает удачи Кике Сетьену.

"Уважаемые фанаты "Барселоны"! Мое пребывание на посту тренера команды завершено. Это были насыщенные 2,5 года. Я наслаждался победами и трофеями, но также и переживал в трудные времена. Огромная благодарность фанатам – они проявили свою искренность и любовь ко мне".

"Спасибо президенту клуба Хосепу Бартомеу и совету директоров за предоставленную возможность, они доверились мне. Благодарю ассистентов, работников клуба, футболистов – за все усилия и победы, за общение на базе и во время выездов. Я желаю им удачи, как и новому тренеру "Барселоны" Кике Сетьену".

"Всего наилучшего вам. Visca Barça and Visca Catalonia".

Эрнесто Вальверде