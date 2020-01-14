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"Я желаю удачи игрокам и Сетьену". Вальверде попрощался с Барсой в открытом письме

Испания
(1 голосов)

Куда теперь, Эрнесто?

"Я желаю удачи игрокам и Сетьену". Вальверде попрощался с Барсой в открытом письме
Новина українською

Эрнесто Вальверде попрощался с "Барселоной" в открытом письме, его опубликовала пресс-служба каталонского клуба. Тренер благодарит фанатов и президента, а также желает удачи Кике Сетьену.

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"Уважаемые фанаты "Барселоны"! Мое пребывание на посту тренера команды завершено. Это были насыщенные 2,5 года. Я наслаждался победами и трофеями, но также и переживал в трудные времена. Огромная благодарность фанатам – они проявили свою искренность и любовь ко мне".

"Спасибо президенту клуба Хосепу Бартомеу и совету директоров за предоставленную возможность, они доверились мне. Благодарю ассистентов, работников клуба, футболистов – за все усилия и победы, за общение на базе и во время выездов. Я желаю им удачи, как и новому тренеру "Барселоны" Кике Сетьену".

"Всего наилучшего вам. Visca Barça and Visca Catalonia".

Эрнесто Вальверде

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В статье: Эрнесто Вальверде Барселона Хосеп Мария Бартомеу Кике Сетьен
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Источник:
FCB

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.01.2020 в 14:11
Состоялась жеребьёвка 1/16 Кубка Короля. Ибица - Барселона. Один матч. 22.01.2020.
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