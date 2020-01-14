Кике Сетьен: Я бы отрезал себе палец, только бы тренироваться у Кройфа

Интервью, которое было опубликовано в El Periodico 9-го ноября 2018-го года накануне матча "Бетиса" Сетьена против "Барселоны" на "Камп Ноу". Тот матч Кике и его команда выиграли 4:3, без шансов для хозяев, Месси забил третий на 90+2-й минуте.

- Изменится ли игра "Бетиса" на "Камп Ноу"?

Сетьен - Нет. От других нас отличает смелость, стремимся всегда контролировать мяч. Это правда, что есть команды, которые могут нас переиграть, например, "Барселона". В прошлом году мы сыграли 70 хороших минут против них. Что произошло дальше? Возникли проблемы и мы пропустили гол. Но у нас были свои шансы.

- Почему всегда вы проводите серьезную ротацию в новой команде?

Сетьен - Игроки должны идти на компромисс, ведь у них возникают трудности, поскольку им никогда не ставили те задачи, которые ставлю я. Но это меня не останавливает. Когда я говорю полузащитнику, что мы должны контролировать мяч, я также ему говорю, какие создадим механизмы для того, чтобы так играть. И то же самое с вратарем.

- Как Кике Сетьен определяет свой способ игры?

Сетьен - Я всегда придавал большое значение пасу. Когда я играл, я знал многих тренеров, которые не толковали футбол так, как я это чувствовал. Длинные передачи, игра вторым номером... Для себя я все выяснил, когда появилась "Барселона" Кройфа. Вы играете против них, вы хотите давить, но вам не удается держать мяч. Вы проводите 80 минут, бегая за мячом, не касаясь его. И я сказал себе: это мне нравится. Я начал смотреть на футбол по-другому. Я понял суть игры. Оцениваешь расстановку, позиционную игру. Я с юных лет слышал, что футболисту нужно бегать и вдруг понял, что это не правда. Что нужно делать – так это играть головой, а не ногами или сердцем. Поэтому Бускетс импонирует мне, он очень умный футболист, который постоянно читает игру.

В "Луго" я сломал стереотип, что в Сегунде Б нельзя так играть (через пас). Но затем в Сегунде провел шесть лет. Все говорили мне, что ты не сможешь так играть в Сегунде Б. На самом деле, мне пришлось убедить всех игроков в том, как мы будем играть в креативный футбол. Я не собираюсь меняться. Прежде чем подписывать контракт, я предупреждаю руководителей клуба, они должны знать мои принципы, потому что если нет, то лучше подписать другого тренера.

- Почему этот стиль игры всегда привлекает больше внимания?

Сетьен - Люди склонны отвергать вещи, которые они не понимают, и, кажется, мне нужно постоянно защищать этот способ игры. Это меня очень беспокоит. Кажется, что когда ты проиграл, рецепт уже не действует. Однако мы выиграем или проиграем, но придерживаемся своего стиля. У меня есть много аргументов, чтобы защитить то, что я делаю, постоянно их толкую футболистам. Если вы будете играть сугубо от защиты постоянно, что вы скажете своим игрокам, когда придете в раздевалку? У вас не будет аргументов.

- Хоакин сказал, что если бы вы не возглавили "Бетис", то он бы ушел на пенсию.

Сетьен - Я бы хотел, чтобы в моей карьере игрока попался тренер, который бы объяснял игру четко и понятно. Вот поэтому я сказал Кройфу, что я бы отдал мизинец за то, чтобы играть в его команде, но не за то, чтобы играть в "Барселоне". Я видел футболистов его команды, они получали удовольствие от игры.

Игроки меняют тренеров. Они делают то, что хотят. И я не встретил ни одного футболиста, который бы не любил мяч. Они становятся футболистами, потому что хотят мяч, а не бегать за ним. Меня концепция оборонного полузащитника угнетала. Там, где мяч оказывается чаще всего, ты должен иметь лучших игроков. Это здравый смысл, если вы хотите играть в футбол.

- Чувствуете себя диссидентом?

Сетьен - Диссидентом нет, потому что я думаю, что, в конце концов, большинство тренеров любят контроль мяча. Но в футболе есть требования, цели и тренеры понимают, что легче будете выжить дольше с консервативными идеями, чем со смелыми. Много раз я, смотря футбол по телевизору, выключал, ибо игра мне не нравилась, лучше играть в шахматы. Есть команды, против которых я не люблю играть, их матчи я не смотрю.

- С такими взглядами вы претендуете со временем стать тренером "Барселоны". Как вы к ней относитесь?

Сетьен - Вы мне льстите. Об этом не думаю. Я стараюсь жить интенсивно в повседневной жизни.

- У вас есть игроки в "Бетисе" для вашего футбола?

Сетьен - В этом году их больше. В прошлом году было меньше. Когда вы приходите в команду, вы не можете требовать всего под свое видение. Вот почему философия игры должна быть главной в клубе.

- Что мы можем ожидать от "Бетиса" в этом сезоне?

Сетьен - "Бетис" в этом сезоне будет расти. Мы играем гораздо лучше, чем в прошлом году, защищаемся лучше и атакуем лучше. Голы придут. Сейчас "Бетис" отождествляется с красивой игрой.

- Вы дебютировали в Примере в 1976-м. Какими были защитники тогда?

Сетьен – Мне пришлось играть против Гажего, Мигели, Бенито, футболистов, имевших чрезвычайно высокую квалификацию. Я был ребенком, только начал карьеру в "Расинге", весил 68 килограммов. У арбитров надо было получить признание, чтобы быть защищенным от ударов. Это был другой футбол, пока не появилось телевидение, игроки не были защищенными от откровенных грубостей. Тогда был бой.

Выживание во многих сферах было единственным возможным путем.

- Слишком ли изменился футбол с тех пор?

Сетьен - Футбол тогда и сейчас не имеет ничего общего. Тогда не так много бегали. Потом начали накручивать 8 или 10 километров. А сейчас они пробегают 12 километров и с высокой интенсивностью. Не было тренеров по физподготовке. В "Расинге" максимум я пробегал 10 минут в интенсивном непрерывном режиме.

- Что за история у вас случилась с Пеле?

Сетьен - Пеле... (смеется). Я играл в "Атлетико" и был дисквалифицирован. Поэтому было время, и пошел на дискотеку. Где-то три-четыре часа ночи. А за столом на заднем плане я увидел его. Господи, мне кажется это Пеле! И я приблизился, господи, это же был Пеле. Взял какой-то лист, ручку, пошел к нему и сказал: "Не против подписать автограф? Я тоже играю в футбол". А Пеле ответил: "А если ты играешь в футбол, то что делаешь в это время на дискотеке?".

- Вы увлекаетесь шахматами. Почему?

Сетьен - Было свободное время. Мне интересно уметь анализировать, контролировать эмоции. В шахматах, как и в футболе, очень важно контролировать центр доски. И перспектива. Не то, как сделать сейчас, а как серия последовательных действий даст результат потом.

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- Хотели бы сыграть с Каспаровым и Карповым?

Сетьен - Это был бы удивительный опыт. Был этап моей жизни, когда я очень сильно увлекся шахматами. Я изучал их матчи и вдруг получить возможность сыграть против них было бы удивительным приключением.

- Какой шахматной фигурой был бы Хоакин?

Сетьен - Слоном. (На испанском – епископом).

- А Месси?

Сетьен - Это ферзь, фигура, делающая что угодно, и все делающая правильно.