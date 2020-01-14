Барселона представила Сетьена

А какие другие варианты? Зимой всегда сложно найти востребованных специалистов. А так контракт и рассчитан на то, что если у него ничего не получится нормально до лета, у Барсы будут реальные кандидаты. А то, что он ничего не выигрывал, так это практически невозможно со средними командами. Он и так сделал с ними максимум. Вот и покажет до лета свои способности с миллионерами.