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Барселона представила Сетьена

Испания
(1 голосов)

Контракт рассчитан на 2,5 года

Барселона представила Сетьена
Новина українською

"Барселона" представила главного тренера команды Кике Сетьена журналистам после проведения утренней тренировки, сообщается в официальном "твиттере" каталонского клуба.

Контракт с испанским специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года. Последним клубом Сетьена был "Бетис".

Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошёл до полуфинала Кубка страны.

"Барселона", набрав в 19 турах 40 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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В статье: Барселона Кике Сетьен
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Комментарии (5)
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MES QUE UN CLUB
14.01.2020 в 18:20
Удачи!!!
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JudgeDredd (Киев)
14.01.2020 в 17:42
61-летний тренер, который со своими командами не выигрывал ничего...Неужели не было других вариантов?
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Loader (Днепр)
14.01.2020 в 18:17
А какие другие варианты? Зимой всегда сложно найти востребованных специалистов. А так контракт и рассчитан на то, что если у него ничего не получится нормально до лета, у Барсы будут реальные кандидаты. А то, что он ничего не выигрывал, так это практически невозможно со средними командами. Он и так сделал с ними максимум. Вот и покажет до лета свои способности с миллионерами.
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MES QUE UN CLUB
14.01.2020 в 18:20
Спасибо.
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Барселиниус (землянин)
14.01.2020 в 17:31
У Кике взгляд затравленный... Такое впечатление, шо щас на него смирительную рубашку наденут.
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