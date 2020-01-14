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Барселона представила Сетьена
Контракт рассчитан на 2,5 года
"Барселона" представила главного тренера команды Кике Сетьена журналистам после проведения утренней тренировки, сообщается в официальном "твиттере" каталонского клуба.
Контракт с испанским специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года. Последним клубом Сетьена был "Бетис".
Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошёл до полуфинала Кубка страны.
"Барселона", набрав в 19 турах 40 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
???? IT'S OFFICIAL!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 января 2020 г.
Welcome, @QSetien! pic.twitter.com/p8YdiU6JOc