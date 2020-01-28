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Реал Сарагоса - Реал. Анонс и прогноз на матч Кубка Испании

Испания
(1 голосов)

Реал Сарагоса - Реал: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.01.2020 ⋊ Кубок Испании онлайн на UA-Футбол

Реал Сарагоса - Реал. Анонс и прогноз на матч Кубка Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Испании. 1/8-я финала. Испания. Сарагоса. "Ромареда". 29.01.2020. 22:00. Видеотрансляция в Украине – MEGOGO. Арбитр в поле – Хосе Гонсалес Гонсалес

"Реалу" вроде как повезло со жребием. В 1/8-й финала предстоит сыграть против представителя низшего дивизиона "Сарагосы". Впрочем, даже такие условия не гарантируют мадридцам легкой жизни, ведь свежи в памяти воспоминания о матчах с простыми на бумаге соперниками "Саламанкой" и "Вальядолидом". "Реал" победил обоих, но со скрипом.

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Команда Зинедина Зидана остро заточена на результат, однако не вырисовывается четкое качество игры, что может быть проблемой в ответственных матчах конца зимы - начала весны. Ведь скоро "Реалу" придется скрестить оружие с грозным "МанСити" в Лиге чемпионов, а затем сразу же – и вторая серия Эль-Класико, которая, возможно, решит судьбу чемпионства в Ла Лиге. Одного характера в этих матчах будет мало.

С другой стороны, тянуть с набором оборотов возможности нет, ведь уже в субботу придется сыграть важное с турнирной точки зрения и принципиальное мадридское дерби. Пусть "Атлетико" сейчас и не в лучшей форме – это все равно грозный соперник. Выкладываться в борьбе с ним нужно на максимуме.

"Сарагоса" к этому матчу подходит с солидной пятиматчевой победной серией. В целом у соперника мадридского "Реала" – лишь одно поражение в одиннадцати последних поединках. Учитывая еще и тот факт, что в предыдущем раунде Кубка Испании "Реал Сарагоса" прошел элитного соперника ("Мальорку"), можно утверждать, что уверенности "арагонцам" занимать точно не придется.

"Реал" уже традиционно для последнего времени сыграет без Эдена Азара. Возвращение Марко Асенсио ожидается в апреле. Главный кадровый вопрос – сыграет ли Гарет Бэйл? Валлиец поправился после очередной травмы, но Зидан будет решать его судьбу непосредственно перед поединком.

Прогноз: победа "Реала" 2:1.

Ставка: не в том сейчас состоянии "Реал", чтобы предрекать ему уверенную и безальтернативную победу. Да и "Сарагоса", несмотря на статус команды из второй лиги, умеет огрызаться. Рекомендуем ставку на голы в ворота обеих команд.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Сарагоса (Испания) Кубок Испании Реал (Мадрид) Прогнозы
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Комментарии (5)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
28.01.2020 в 18:35
Кубок має бути наш! Вперед!
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
28.01.2020 в 18:18
Перемога Мадриду 2-0.
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+2
-2
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Барселиниус (землянин)
28.01.2020 в 19:03
Хай щастить! Зустрінемось в 1/4 Можливо...
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Algrab (Костопiль)
28.01.2020 в 19:06
Сподіваюся на це.І Реал переможе 2-1:)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.01.2020 в 17:57
В этом сезоне я видел два матча Сарагосы. Команда старается играть в силовой, быстрый футбол. В субботнем матче против Нумансии, в проливной дождь и поле, напоминавшее болото, Сарагоса вполне пристойно играла в пас и держала мяч. Пожелаю удачи Сарагосе. Желательно, чтобы было дополнительное время и, возможно, после матчевые пенальти. Кстати, я был в Сарагосе пару лет назад, в конце августа. Как и все города Испании, Сарагоса очень красивый город, но в летнее время невероятно жарко...В девять вечера было +38... И без ветра...
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0
-3

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