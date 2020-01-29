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Рома согласилась отпустить своего капитана в Валенсию

Испания
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Осталось дождаться официального подтверждения

Рома согласилась отпустить своего капитана в Валенсию
UA-Футбол
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Вчера сообщалось, что Алессандро Флоренци принял решение покинуть "Рому". Переговоры с ним вела испанская "Валенсия".

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По данным La gazzetta dello sport, "волки" не стали мешать своему капитану. Они приняли условия, которые им предложили "летучие мыши".

Флоренци проведет в аренде полгода. О сумму выкупа не сообщается, а потому итальянец должен будет вернуться в Рим. Алессандро хотел сменить команду, чтобы получить шанс сыграть на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что "Рома" близка к покупке форварда "Барселоны".

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В статье: Валенсия Рома (Рим) Алессандро Флоренци
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