Испания
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Рома согласилась отпустить своего капитана в Валенсию
Осталось дождаться официального подтверждения
Вчера сообщалось, что Алессандро Флоренци принял решение покинуть "Рому". Переговоры с ним вела испанская "Валенсия".
По данным La gazzetta dello sport, "волки" не стали мешать своему капитану. Они приняли условия, которые им предложили "летучие мыши".
Флоренци проведет в аренде полгода. О сумму выкупа не сообщается, а потому итальянец должен будет вернуться в Рим. Алессандро хотел сменить команду, чтобы получить шанс сыграть на Евро-2020.
Ранее сообщалось, что "Рома" близка к покупке форварда "Барселоны".
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