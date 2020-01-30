500-я победа Месси за Барсу. Барселона - Леганес 5:0. Обзор матча и видео голов

"Барселона", несмотря на проблемы в предыдущих матчах, легко и непринужденно одолела "Леганес" в 1/8-й финала Кубка Испании. Дублем отличился Лионель Месси, утвердившись в роли лучшего бомбардира Кубка Испании среди действующих футболистов.

Также этот матч знаковый тем, что он стал 500-м победным для Лионеля Месси в футболке "Барселоны". Смотрите видеообзор исторического поединка "Барселона" - "Леганес".

Кубок Испании. 1/8-я финала

Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" – "Леганес" 5:0

Голы: Антуан Гризманн 4, Клеман Лангле 27, Лионель Месси 59, Артур 77, Лионель Месси 89