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500-я победа Месси за Барсу. Барселона - Леганес 5:0. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Барселона - Леганес ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.01.2020 ⋇ Кубок Испании на UA-Футбол

500-я победа Месси за Барсу. Барселона - Леганес 5:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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"Барселона", несмотря на проблемы в предыдущих матчах, легко и непринужденно одолела "Леганес" в 1/8-й финала Кубка Испании. Дублем отличился Лионель Месси, утвердившись в роли лучшего бомбардира Кубка Испании среди действующих футболистов.

Также этот матч знаковый тем, что он стал 500-м победным для Лионеля Месси в футболке "Барселоны". Смотрите видеообзор исторического поединка "Барселона" - "Леганес".

Кубок Испании. 1/8-я финала
Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" – "Леганес" 5:0
Голы: Антуан Гризманн 4, Клеман Лангле 27, Лионель Месси 59, Артур 77, Лионель Месси 89

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В статье: Лионель Месси Барселона Кубок Испании Леганес
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