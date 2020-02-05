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Кике Сетьен: Конфликт Месси и Абидаля? Меня это мало касается, я сосредоточен на футболе

Испания
(1 голосов)

Наставника интересуют другие вопросы

Кике Сетьен: Конфликт Месси и Абидаля? Меня это мало касается, я сосредоточен на футболе
UA-Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен ответил на главные вопросы, которые связанны с его командой - ответ Месси Абидалю и о травме Усмана Дембеле.

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"Месси и Абидаль? Это касается СМИ, но не меня. Я стараюсь быть сосредоточенным на футболе. Моя задача - помочь команде одерживать победы. В каждом клубе мира есть проблемы, которые тренера не могут контролировать. Говорите со мной о футболе, остальное мало важно.

Дембеле? Нужно подождать, чтобы стал известен его точный диагноз и сроки, которые он пропустит. Я действительно ждал его возвращения, он бы нам очень помог", - цитирует тренера AS.

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Уже завтра каталонцы сыграют против "Атлетика" в матче кубка Испании.

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В статье: Лионель Месси Эрик Абидаль Барселона Кике Сетьен Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
05.02.2020 в 18:53
с таким гномио у тебя тоже ниче не получится ((
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