Кике Сетьен: Конфликт Месси и Абидаля? Меня это мало касается, я сосредоточен на футболе

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен ответил на главные вопросы, которые связанны с его командой - ответ Месси Абидалю и о травме Усмана Дембеле.

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"Месси и Абидаль? Это касается СМИ, но не меня. Я стараюсь быть сосредоточенным на футболе. Моя задача - помочь команде одерживать победы. В каждом клубе мира есть проблемы, которые тренера не могут контролировать. Говорите со мной о футболе, остальное мало важно.

Дембеле? Нужно подождать, чтобы стал известен его точный диагноз и сроки, которые он пропустит. Я действительно ждал его возвращения, он бы нам очень помог", - цитирует тренера AS.

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Уже завтра каталонцы сыграют против "Атлетика" в матче кубка Испании.