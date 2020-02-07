  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона готова снизить цену на Коутиньо до 80 миллионов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона готова снизить цену на Коутиньо до 80 миллионов

Испания
(2 голосов)

На бразильца не рассчитывают

Барселона готова снизить цену на Коутиньо до 80 миллионов
UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" готовится к летней продажи Филиппе Коутиньо. Руководство клуба готово даже пойти на встречу покупателям, лишь бы избавиться от бразильца.

Читайте такжеКоутиньо: В Барселоне у меня получилось не так, как хотелось

По данным источника Mundo Dеportivo, цена на полузащитника может быть снижена до 80 миллионов. Зимой 2017 года за Коутиньо было заплачено 140 миллионов.

Сейчас Филиппе играет за мюнхенскую "Баварию". Арендное соглашение расчитано до лета 2020 года, после чего немцы смогут его выкупить за 120 миллионов. Однако их руководство не готово платить такую внушительную сумму.

Читайте такжеСМИ: Бавария не будет полноценно подписывать Коутиньо

Отметим, что в этом сезоне бразилец провел 26 матчей и забил 6 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Филиппе Коутиньо
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Dеportivo
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
07.02.2020 в 22:06
Алень, ты снова обделался.
Ответить
0
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
07.02.2020 в 21:20
Досконалий трансфер досконалої команди! Правильно, барселонські пітушки?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...