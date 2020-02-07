Барселона готова снизить цену на Коутиньо до 80 миллионов

Каталонская "Барселона" готовится к летней продажи Филиппе Коутиньо. Руководство клуба готово даже пойти на встречу покупателям, лишь бы избавиться от бразильца.

По данным источника Mundo Dеportivo, цена на полузащитника может быть снижена до 80 миллионов. Зимой 2017 года за Коутиньо было заплачено 140 миллионов.

Сейчас Филиппе играет за мюнхенскую "Баварию". Арендное соглашение расчитано до лета 2020 года, после чего немцы смогут его выкупить за 120 миллионов. Однако их руководство не готово платить такую внушительную сумму.

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Отметим, что в этом сезоне бразилец провел 26 матчей и забил 6 голов.