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СМИ: Барселона согласовала переход форварда Реал Сосьедада

Испания
(1 голосов)

В январе он мог оказаться в Англии

СМИ: Барселона согласовала переход форварда Реал Сосьедада
UA-Футбол
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Из-за серьезных травм двух игроков основы (Суареса и Дембеле) "Барселоне" дадут добро на совершение трансфера внутри чемпионата Испании.

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По данным Mundo Deportivo, каталонцы уже договорились о переходе Виллиана Жозе из "Реал Сосьедада". Сумма трансфера составит 35 миллионов евро. Кике Сетьен уже работал с ним в "Лас-Пальмасе".

В прошлом месяце форвард вел активные переговоры с "Тоттенхэмом". Однако, переход сорвался из-за низкого предложения "шпор". Виллиана не захотели отпускать за 15 миллионов.

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В текущем сезоне Жозе забил 8 голов в 22-х матчах.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Виллиан Жозе
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Комментарии (2)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
11.02.2020 в 23:05
Новый форвард нужен! Однозначно! но трансферная политика последних лет оставляет желать лучшего(((((
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ВітяДобрий ніч (Київ)
11.02.2020 в 22:03
Вітаю Барселону! З трансфером вітаю! На фоні цього форварда Мессі ще кілька років буде беззаперечним лідером! Цікаво, що він колись грав в Реалі, один матч провів! Чоткій план Переса по внідрєнію тайного агента в тил протівніка пройшов успєшно
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