СМИ: Барселона согласовала переход форварда Реал Сосьедада

Из-за серьезных травм двух игроков основы (Суареса и Дембеле) "Барселоне" дадут добро на совершение трансфера внутри чемпионата Испании.

По данным Mundo Deportivo, каталонцы уже договорились о переходе Виллиана Жозе из "Реал Сосьедада". Сумма трансфера составит 35 миллионов евро. Кике Сетьен уже работал с ним в "Лас-Пальмасе".

В прошлом месяце форвард вел активные переговоры с "Тоттенхэмом". Однако, переход сорвался из-за низкого предложения "шпор". Виллиана не захотели отпускать за 15 миллионов.

В текущем сезоне Жозе забил 8 голов в 22-х матчах.