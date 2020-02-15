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Барселона - Хетафе. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Барселона - Хетафе: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.02.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Хетафе. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Очень интересный матч состоится в 24-м туре Ла Лиги на "Камп Ноу". Если в прошлом туре "Барса" противостояла команде, что исповедует похожий игровой стиль, то сейчас сойдется с антагонистом. "Хетафе" не любит контролировать мяч, не отличается высоким качеством игры в пас, однако убийственно для соперников применяет контратаки. Высокая и плотная линия обороны и широкий прессинг затрудняют соперникам проход к воротам "Хетафе", поэтому часто "городские" побеждают насухо. Посмотрим, сработает ли план Хосе Бордаласа в противостоянии с "Барсой"?

Матч "Барселона" - "Хетафе" состоится 15-го февраля 2020-го года в 17:00. Прямая текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>. Прямая видеотрансляция – благодаря сигналу MEGOGO.

Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии, Англии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании "Хетафе"
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
15.02.2020 в 13:49
Желаю Хетафе отобрать очки у педиков... Им это по силе...
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
15.02.2020 в 14:37
Ты уже опробовал на себе эту силу? А питушок, расскажи.
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