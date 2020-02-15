Барселона - Хетафе. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Очень интересный матч состоится в 24-м туре Ла Лиги на "Камп Ноу". Если в прошлом туре "Барса" противостояла команде, что исповедует похожий игровой стиль, то сейчас сойдется с антагонистом. "Хетафе" не любит контролировать мяч, не отличается высоким качеством игры в пас, однако убийственно для соперников применяет контратаки. Высокая и плотная линия обороны и широкий прессинг затрудняют соперникам проход к воротам "Хетафе", поэтому часто "городские" побеждают насухо. Посмотрим, сработает ли план Хосе Бордаласа в противостоянии с "Барсой"?

Матч "Барселона" - "Хетафе" состоится 15-го февраля 2020-го года в 17:00. Прямая текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>. Прямая видеотрансляция – благодаря сигналу MEGOGO.

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