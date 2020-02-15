  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Наставник Хетафе: Сегодня футбол не был честен с нами. Мы проиграли матч Барсе за 8 минут
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Хетафе: Сегодня футбол не был честен с нами. Мы проиграли матч Барсе за 8 минут

Испания
(1 голосов)

Хосе Бордалас прокомментировал поражение своей команды от "Барсы"

Наставник Хетафе: Сегодня футбол не был честен с нами. Мы проиграли матч Барсе за 8 минут
Новина українською

Главный тренер "Хетафе" Хосе Бордалас поделился мыслями после выездного поражения от "Барселоны" в матче 24-го тура Ла Лиги.

"Мы проиграли матч за восемь минут. Дело в том, что у них играет лучший футболист мира – Лео Месси.

Мы сражались изо всех сил. "Хетафе" приехал на "Камп Ноу" и провел отличную игру, доставив "Барсе" проблемы. Поздравляю свою команду. Думаю, мы заслуживали ничейного результата. Считаю, что сегодня футбол не был честен с нами.

Мы провели много минут на половине поля соперника, давили на них. Но у нас небольшая команда, которой не хватает качества", – рассказал Пепе Бордалас.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ла Лига Хоса Бордалас Хетафе (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
As
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...