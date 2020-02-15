Наставник Хетафе: Сегодня футбол не был честен с нами. Мы проиграли матч Барсе за 8 минут

Главный тренер "Хетафе" Хосе Бордалас поделился мыслями после выездного поражения от "Барселоны" в матче 24-го тура Ла Лиги.

"Мы проиграли матч за восемь минут. Дело в том, что у них играет лучший футболист мира – Лео Месси.

Мы сражались изо всех сил. "Хетафе" приехал на "Камп Ноу" и провел отличную игру, доставив "Барсе" проблемы. Поздравляю свою команду. Думаю, мы заслуживали ничейного результата. Считаю, что сегодня футбол не был честен с нами.

Мы провели много минут на половине поля соперника, давили на них. Но у нас небольшая команда, которой не хватает качества", – рассказал Пепе Бордалас.