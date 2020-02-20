Реал приостановил переговоры по новому контракту с Рамосом

Руководство "Реала" и капитан команды Серхио Рамос не могут найти компромисс в переговорах по новому контракту футболиста, сообщает AS.

Как пишет источник, 33-летний защитник хочет подписать соглашение до лета 2023 года, в то время как руководство "сливочных" согласно предложить испанцу контракт до лета 2022 года. Текущее соглашение Рамоса рассчитано до конца июня 2021, года, к моменту, когда оно подойдет к концу, защитнику будет уже 35 лет, поэтому "Реал" не хочет заключать с ним долгосрочную сделку.