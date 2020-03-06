Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сетьен: В Барсе есть игроки, которые много думают о взаимодействии с Месси, но я бы делал так же
Кике пользуется ресурсом аргентинца
Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен откровенно высказался о значении форварда Лионеля Месси для команды. Цитирует специалиста издание El Periodico.
"Каково это, тренировать Месси? Он уникальный, особенный. Для каждого тренера большая удача – встретить игрока, с которым так приятно работать. Поверьте, это несложно. Все исполнители сначала думают, заставит ли новый тренер отжиматься на перекладине (улыбается). Все были насторожены – пришел человек, который просто добился успеха с "Бетисом".
"Есть игроки, которые слишком много думают о взаимодействии с Лео, но я бы тоже так делал. Месси определяет результат 90% матчей "Барселоны". Я всегда говорю своим футболистам, что если мяч в ногах у талантливого парня, то все будет в порядке. Поэтому они и ищут Месси. Зависимость от Лео – это нормально. Я абсолютно спокоен".