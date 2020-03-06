Сетьен: В Барсе есть игроки, которые много думают о взаимодействии с Месси, но я бы делал так же

Мда уж. Как низко еще может упасть этот тренер, выставляя напоказ свое лизоблюдство? Еще бы сказал, что многие женщины хотят переспать с Месси, но если бы Сетьен был девушкой - тоже был бы не против. Это шок. Открыто говорит и не скрывает, что он дает устнавонки пасовать на Месси и строить всю игру вокруг него. И что это типо нормально.. мда.. ну пускай так играют, до чего они доиграются с таким тренером бесхребетным.