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Сетьен: В Барсе есть игроки, которые много думают о взаимодействии с Месси, но я бы делал так же

Испания
(1 голосов)

Кике пользуется ресурсом аргентинца

Сетьен: В Барсе есть игроки, которые много думают о взаимодействии с Месси, но я бы делал так же
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен откровенно высказался о значении форварда Лионеля Месси для команды. Цитирует специалиста издание El Periodico.

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"Каково это, тренировать Месси? Он уникальный, особенный. Для каждого тренера большая удача – встретить игрока, с которым так приятно работать. Поверьте, это несложно. Все исполнители сначала думают, заставит ли новый тренер отжиматься на перекладине (улыбается). Все были насторожены – пришел человек, который просто добился успеха с "Бетисом".

"Есть игроки, которые слишком много думают о взаимодействии с Лео, но я бы тоже так делал. Месси определяет результат 90% матчей "Барселоны". Я всегда говорю своим футболистам, что если мяч в ногах у талантливого парня, то все будет в порядке. Поэтому они и ищут Месси. Зависимость от Лео – это нормально. Я абсолютно спокоен".

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В статье: Лионель Месси Барселона Кике Сетьен
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
06.03.2020 в 13:56
Мда уж. Как низко еще может упасть этот тренер, выставляя напоказ свое лизоблюдство? Еще бы сказал, что многие женщины хотят переспать с Месси, но если бы Сетьен был девушкой - тоже был бы не против. Это шок. Открыто говорит и не скрывает, что он дает устнавонки пасовать на Месси и строить всю игру вокруг него. И что это типо нормально.. мда.. ну пускай так играют, до чего они доиграются с таким тренером бесхребетным.
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