Симеоне: Фелиш? Я вижу, что он прогрессирует

Главный тренер мадридского "Атлетико" рассказал свое видение прогресса Жоау Фелиша. Напомним, что португалец - рекордное приобретение в истории клуба.

"Он начал в команде с большим энтузиазмом. Но потом он получил две травмы, после чего долго набирает формы. Я считаю, что ему нехватает стабильности.

Надеюсь, что он сможет выйти на более высокий уровен. Если у него будет желание сделать это - он сможет всего достичь. Сейчас я вижу, что Фелиш прогрессирует", - приводит слова аргентинского тренера AS.

В этом сезоне на счету Фелиша 5 голов в 25-ти матчах.