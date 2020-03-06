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Симеоне: Фелиш? Я вижу, что он прогрессирует

Испания
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Только от 126-миллионного игрока хотелось, чтобы он делал это быстрее

Симеоне: Фелиш? Я вижу, что он прогрессирует
UA-Футбол
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Главный тренер мадридского "Атлетико" рассказал свое видение прогресса Жоау Фелиша. Напомним, что португалец - рекордное приобретение в истории клуба.

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"Он начал в команде с большим энтузиазмом. Но потом он получил две травмы, после чего долго набирает формы. Я считаю, что ему нехватает стабильности.

Надеюсь, что он сможет выйти на более высокий уровен. Если у него будет желание сделать это - он сможет всего достичь. Сейчас я вижу, что Фелиш прогрессирует", - приводит слова аргентинского тренера AS.

В этом сезоне на счету Фелиша 5 голов в 25-ти матчах.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Жоау Фелиш
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