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Симеоне: Фелиш? Я вижу, что он прогрессирует
Только от 126-миллионного игрока хотелось, чтобы он делал это быстрее
Главный тренер мадридского "Атлетико" рассказал свое видение прогресса Жоау Фелиша. Напомним, что португалец - рекордное приобретение в истории клуба.
"Он начал в команде с большим энтузиазмом. Но потом он получил две травмы, после чего долго набирает формы. Я считаю, что ему нехватает стабильности.
Надеюсь, что он сможет выйти на более высокий уровен. Если у него будет желание сделать это - он сможет всего достичь. Сейчас я вижу, что Фелиш прогрессирует", - приводит слова аргентинского тренера AS.
В этом сезоне на счету Фелиша 5 голов в 25-ти матчах.