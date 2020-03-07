Барселона - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" снова потеряла лидерство в Ла Лиге – позиции каталонцев подорвало поражение в Эль-Класико. Однако это лишь один проигранный бой – вся борьба за чемпионство еще впереди. Даже в этом туре, если "Реал" потеряет очки, "Барселона" может восстановить свое лидерство. Но для этого нужно одолеть "Реал Сосьедад".

Матч состоится 07.03.2020. в 19:30 на "Камп Ноу". Прямая видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 2". В матч-центре UA-Футбол состоится прямая онлайн текстовая трансляция поединка >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим онлайн прямой эфир поединка 27-го тура от MEGOGO.

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