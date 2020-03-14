  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Экс-конкурент Зинченко привлёк внимание Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-конкурент Зинченко привлёк внимание Барселоны

Испания
(1 голосов)

"Блаугранас" могут подписать Анхелиньо

Экс-конкурент Зинченко привлёк внимание Барселоны
Новина українською

"Барселона" проявляет интерес к фулбеку "РБ Лейпцига" Анхелиньо, сообщает Mundo Deportivo.

Испанец призван заменить в каталонском клубе Хуниора Фирпо, который так и не сумел адаптироваться на "Камп Ноу" после летнего перехода из "Бетиса".

Напомним, 23-летний защитник выступает за немецкий клуб на правах полугодичной аренды из "Манчестер Сити". У "Лейпцига" имеется опция выкупа Анхелиньо, что существенно усложняет сделку для "Барсы".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Манчестер Сити (Англия) РБ Лейпциг Анхелиньо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...