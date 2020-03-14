Экс-конкурент Зинченко привлёк внимание Барселоны

"Барселона" проявляет интерес к фулбеку "РБ Лейпцига" Анхелиньо, сообщает Mundo Deportivo.

Испанец призван заменить в каталонском клубе Хуниора Фирпо, который так и не сумел адаптироваться на "Камп Ноу" после летнего перехода из "Бетиса".

Напомним, 23-летний защитник выступает за немецкий клуб на правах полугодичной аренды из "Манчестер Сити". У "Лейпцига" имеется опция выкупа Анхелиньо, что существенно усложняет сделку для "Барсы".