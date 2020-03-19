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Форвард Реала нарушил карантин, отправившись в Сербию на день рождения девушки

Испания
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Его тут же решили осудить

Форвард Реала нарушил карантин, отправившись в Сербию на день рождения девушки
UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Реала" Лука Йович попал в не самую приятную историю. По данным испанского источника AS, он нарушил карантин, отправившись в родную Сербию.

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Футболист приехал на день рождения своей девушки. Местны газеты успели осудить его, заявив о том, что прибившие в Сербию должны быть изолированны сроком на 28 дней.

На данный момент, весь мадридский "Реал" находится на карантине, так как у игрока баскетбольной команды был диагностирован коронавирус. Чемпионат Испании также приостановлен на неопределенный срок.

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Ранее была информация, что Йович может сменить Испанию на Италию, так как им интересуется "Наполи".

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В статье: Реал (Мадрид) Лука Йович коронавирус
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