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Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов, опередив Роналду на 13 миллионов

Испания
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В списке также нашлось место Неймару

Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов, опередив Роналду на 13 миллионов
UA-Футбол
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Журнал France Football, воспользовавшись паузой из-за китайской болезни, решил определить список самых высокооплачиваемых игроков на данный момент. Были взяты не только их зарплаты, но также и доходы от рекламы, спонсорские контракты и прочее.

Возглавил список Лионель Месси. Он сумел опередить своего вечного конкурента, Криштиану Роналду, сразу на 13 миллионов евро. Первая тройка выглядит следующий образом:

  • Месси (131 миллион евро в год)
  • Роналду (118 миллионов евро в год)
  • Неймар (95 миллионов евро в год)

Отметим, что скоро в этот список может попасть Мбаппе. Руководство "ПСЖ" готовит для него контракт с огромной зарплатой.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Неймар
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