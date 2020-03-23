Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов, опередив Роналду на 13 миллионов

Журнал France Football, воспользовавшись паузой из-за китайской болезни, решил определить список самых высокооплачиваемых игроков на данный момент. Были взяты не только их зарплаты, но также и доходы от рекламы, спонсорские контракты и прочее.

Возглавил список Лионель Месси. Он сумел опередить своего вечного конкурента, Криштиану Роналду, сразу на 13 миллионов евро. Первая тройка выглядит следующий образом:

Месси (131 миллион евро в год)

(131 миллион евро в год) Роналду (118 миллионов евро в год)

(118 миллионов евро в год) Неймар (95 миллионов евро в год)

Отметим, что скоро в этот список может попасть Мбаппе. Руководство "ПСЖ" готовит для него контракт с огромной зарплатой.