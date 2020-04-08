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Барса готова дать шанс своему таланту – Суарес также настаивает на покупке Неймара

Испания
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В следующем сезоне мы можем увидеть немного другую "Барсу"

Барса готова дать шанс своему таланту – Суарес также настаивает на покупке Неймара
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Этим летом каталонский клуб намерен провести усиление, но одним из ключевых дополнений может стать хавбек, который уже принадлежит "сине-гранатовым". По данным AS, тренерский штаб команды впечатлен прогрессом 21-летнего защитника Эмерсона Лейте Ди Соузы Жуниора и готов интегрировать его в состав в следующем сезоне.

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В то же время стало известно, что форвард команды Луис Суарес поддерживает интерес клуба к форвардам "ПСЖ" и "Интера" – Неймару и Лаутаро Мартинесу. Цитирует страйкера Mundo Deportivo.

"Сегодня сложно говорить о трансферах, но есть отличные футболисты. Очевидно, что это Неймар – он способен многое дать раздевалке "Барселоны", мы привязаны к бразильцу и будем рады видеть его в Каталонии вновь. Лаутаро? Мартинес – чистая девятка с потрясающим объемом движения".

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В статье: Неймар Барселона Лаутаро Мартинес Эмерсон Лейте Ди Соуза Жуниор
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