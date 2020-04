Барса готова дать шанс своему таланту – Суарес также настаивает на покупке Неймара

Этим летом каталонский клуб намерен провести усиление, но одним из ключевых дополнений может стать хавбек, который уже принадлежит "сине-гранатовым". По данным AS, тренерский штаб команды впечатлен прогрессом 21-летнего защитника Эмерсона Лейте Ди Соузы Жуниора и готов интегрировать его в состав в следующем сезоне.

В то же время стало известно, что форвард команды Луис Суарес поддерживает интерес клуба к форвардам "ПСЖ" и "Интера" – Неймару и Лаутаро Мартинесу. Цитирует страйкера Mundo Deportivo.

Luis Suarez reiterates that Neymar will always be welcome at Barcelona ???? pic.twitter.com/EVCMitzH4Z