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Бартомеу хочет уволить сотрудников "Барселоны", которые не поддерживают его

Испания
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Он уверен, что свой пост должен покинуть Эмили Руссо

Бартомеу хочет уволить сотрудников "Барселоны", которые не поддерживают его
Новина українською

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу хочет уволить часть сотрудников клуба, которые не поддерживают его методы работы, утверждает Marca.

По данным источника, Бартомеу попросил нелояльных к нему руководителей уйти в отставку. Прежде всего фунционер хочет, чтобы свой пост покинул вице-президент Эмили Руссо, который был назначен на эту должность в январе 2020 года.

Напомним, что в Ла Лиге Барселона занимает первое место с 58 очками в активе.

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В статье: Барселона Хосеп Мария Бартомеу
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