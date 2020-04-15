Речбер: Не забуду поддержку Барсы в то время, когда мог умереть от COVID-19. Особенно благодарю Бартомеу

Бывший вратарь "Барселоны" Рюшту Речбер, который выздоровел после заражения коронавирусом, поблагодарил "сине-гранатовых" за поддержку во время болезни. Цитирует турка AS.

"Я выиграл самый большой матч в своей жизни. "Барселона" интересовалась моим состоянием, их поддержка была большим стимулом. Мне передавали пожелания выздоровления и от президента, и от всех в клубе. В такие трудные времена именно маленькие детали становятся ключевыми. Я никогда не забуду поддержку "Барселоны" в то время, когда я мог умереть от коронавируса".

"Я всегда буду готов помочь клубу. Особенно благодарю президента Бартомеу".