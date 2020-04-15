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Речбер: Не забуду поддержку Барсы в то время, когда мог умереть от COVID-19. Особенно благодарю Бартомеу

Испания
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Рюшту уже здоров

Речбер: Не забуду поддержку Барсы в то время, когда мог умереть от COVID-19. Особенно благодарю Бартомеу
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Бывший вратарь "Барселоны" Рюшту Речбер, который выздоровел после заражения коронавирусом, поблагодарил "сине-гранатовых" за поддержку во время болезни. Цитирует турка AS.

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"Я выиграл самый большой матч в своей жизни. "Барселона" интересовалась моим состоянием, их поддержка была большим стимулом. Мне передавали пожелания выздоровления и от президента, и от всех в клубе. В такие трудные времена именно маленькие детали становятся ключевыми. Я никогда не забуду поддержку "Барселоны" в то время, когда я мог умереть от коронавируса".

"Я всегда буду готов помочь клубу. Особенно благодарю президента Бартомеу".

"Я присоединился к "сине-гранатовым" после ЧМ-2002, это один из самых ярких моментов в моей жизни. Хави стал прекрасным партнером и другом, я был рад делить раздевалку вместе с ним. Верю, что однажды испанец станет хорошим тренером для этой команды".

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу Рюштю Речбер коронавирус
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Источник:
AS

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