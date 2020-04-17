Сетьен: Если Барселоне отдадут титул, то я не буду чувствовать себя чемпионом

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен не смог выбрать между бразильским нападающим "Пари Сен-Жермен" Неймаром и аргентинским форвардом "Интера" Лаутаро Мартинесом. Также наставник "сине-гранатовых" высказал свое мнение касательно титула чемпиона Испании. Цитирует Сетьена Goal.com со ссылкой на интервью для El Larguero.

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"Я не думаю, что можно поступить согласно протоколу. Если "Барселоне" отдадут титул, то я не буду чувствовать себя чемпионом. Даже понимая, что сейчас у нас есть преимущество в очках".