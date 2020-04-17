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Сетьен: Если Барселоне отдадут титул, то я не буду чувствовать себя чемпионом

Испания
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А также немного про Неймара и Лаутаро Мартинеса от Кике

Сетьен: Если Барселоне отдадут титул, то я не буду чувствовать себя чемпионом
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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен не смог выбрать между бразильским нападающим "Пари Сен-Жермен" Неймаром и аргентинским форвардом "Интера" Лаутаро Мартинесом. Также наставник "сине-гранатовых" высказал свое мнение касательно титула чемпиона Испании. Цитирует Сетьена Goal.com со ссылкой на интервью для El Larguero.

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"Я не думаю, что можно поступить согласно протоколу. Если "Барселоне" отдадут титул, то я не буду чувствовать себя чемпионом. Даже понимая, что сейчас у нас есть преимущество в очках".

"Неймар или Лаутаро Мартинес? Оба. И тот, и другой – отличные футболисты, как они могут мне не нравиться? Мы знаем, что они стоят больших денег, поэтому заполучить их будет непросто".

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В статье: Неймар Примера Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Кике Сетьен Лаутаро Мартинес
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Источник:
Goal

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