Луис Энрике: Политики во время пандемии думают только о себе

Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике поделился мыслями насчет ситуации вокруг пандемии коронавируса.

"Если не считать общей ситуации, то все хорошо. Не могу жаловаться, я нахожусь вместе с женой и детьми. У меня достаточно места.

Я не жалуюсь, нужно мыслить позитивно, чтобы преодолеть это. Люди умеют приспосабливаться, но все это напоминает фильм ужасов.

Но то, как к ситуации относятся политики, и те, что в правительстве, и все остальные, видится мне прискорбным. Они думают только о своих интересах", - рассказал наставник испанской сборной.