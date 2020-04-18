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Луис Энрике: Политики во время пандемии думают только о себе

Испания
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Наставник испанской сборной высказался насчет ситуации вокруг пандемии

Луис Энрике: Политики во время пандемии думают только о себе
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике поделился мыслями насчет ситуации вокруг пандемии коронавируса.

"Если не считать общей ситуации, то все хорошо. Не могу жаловаться, я нахожусь вместе с женой и детьми. У меня достаточно места.

Я не жалуюсь, нужно мыслить позитивно, чтобы преодолеть это. Люди умеют приспосабливаться, но все это напоминает фильм ужасов.

Но то, как к ситуации относятся политики, и те, что в правительстве, и все остальные, видится мне прискорбным. Они думают только о своих интересах", - рассказал наставник испанской сборной.

На данный момент в Испании 191 726 людей заразились коронавирусом, 20 043 - умерли.

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В статье: Луис Энрике Национальная сборная Испании
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Источник:
Cadena SER
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