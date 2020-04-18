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Луис Энрике: Политики во время пандемии думают только о себе
Наставник испанской сборной высказался насчет ситуации вокруг пандемии
Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике поделился мыслями насчет ситуации вокруг пандемии коронавируса.
"Если не считать общей ситуации, то все хорошо. Не могу жаловаться, я нахожусь вместе с женой и детьми. У меня достаточно места.
Я не жалуюсь, нужно мыслить позитивно, чтобы преодолеть это. Люди умеют приспосабливаться, но все это напоминает фильм ужасов.
Но то, как к ситуации относятся политики, и те, что в правительстве, и все остальные, видится мне прискорбным. Они думают только о своих интересах", - рассказал наставник испанской сборной.
На данный момент в Испании 191 726 людей заразились коронавирусом, 20 043 - умерли.