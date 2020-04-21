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Экс-президент Барселоны: Немного обеспокоило, когда в тюрьме мне выдали 4 презерватива и вазелин

Испания
(2 голосов)

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Экс-президент Барселоны: Немного обеспокоило, когда в тюрьме мне выдали 4 презерватива и вазелин
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Бывший президент каталонской "Барселоны" Сандро Росель рассказал о времени, которое он провел в испанской тюрьме. Цитирует Роселя издание Marca.

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"Помню, когда я прибыл в тюрьму, мне выдали 4 презерватива и пакетик вазелина. Это немного обеспокоило. В тюрьме ты либо умрешь, либо станешь сильнее. Моя жена Марта была очень сильной, она стала опорой нашей выносливости. То же самое я могу сказать про своих родителей, братьев и друзей. То, что вместе со мной был мой друг Жоан Безоли, очень помогло. Я бы не справился без него".

Росель провел за решеткой 643 дня. В мае 2017-го его арестовали по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019 года Сандро был оправдан.

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В статье: Сандро Росель Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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Serega1111 (Киев)
21.04.2020 в 11:47
Хорошо хоть сразу посуду с дырочками не выдали )))
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.04.2020 в 09:58
Не хочу нікого образити, але в останній час в Барселоні коїться чорт зна що. Скандал за скандалом, того садять, того відпускають, той того звинувачує, групіровки серед футболістів. В тому числі і на сексуальному грунті... Нема вже тої славетної Барселони Кройфа, Рейкарда, Гвардіоли. А після Луїса Енріке взагалі просто жах...
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Инспектор ( )
21.04.2020 в 10:32
Там нужна полная перезагрузка. Нужно от грехов своих пройти очищение Сегундой B и полное обновление состава
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