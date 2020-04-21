Экс-президент Барселоны: Немного обеспокоило, когда в тюрьме мне выдали 4 презерватива и вазелин

Бывший президент каталонской "Барселоны" Сандро Росель рассказал о времени, которое он провел в испанской тюрьме. Цитирует Роселя издание Marca.

"Помню, когда я прибыл в тюрьму, мне выдали 4 презерватива и пакетик вазелина. Это немного обеспокоило. В тюрьме ты либо умрешь, либо станешь сильнее. Моя жена Марта была очень сильной, она стала опорой нашей выносливости. То же самое я могу сказать про своих родителей, братьев и друзей. То, что вместе со мной был мой друг Жоан Безоли, очень помогло. Я бы не справился без него".