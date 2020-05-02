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Тренер Овьедо привлечет к тренировкам четырех игроков из дубля. Среди них – вратарь. На помощь Лунину

Испания
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Причина – плотный график матчей

Тренер Овьедо привлечет к тренировкам четырех игроков из дубля. Среди них – вратарь. На помощь Лунину
UA-Футбол
Новина українською

Испанский футбол готовится к возвращению. Сегодня правительством страны был дан сигнал, что с четвертого мая команды могут начать тренировки, готовясь к возобновлению сезона. Это касается как участников Ла Лиги, так и участников Сегунды. Готовится к рестарту и "Овьедо", болельщики которого ранее выступали против возобновления сезона.

Хосе Сиганда, тренер астурийцев, готовится привлечь к тренировкам с основой четырех игроков дубля. Это нападающий Самуэль Обенг, правый защитник Хорхе Мэр, Хосе Мартинес в центр поля и голкипер Альберто. Последний, в частности, должен помочь Андрею Лунину и Нерео Шампанье, которые в этом сезоне сыграли большинство матчей за "Овьедо". Отметим, что Альберто был дублером Нерео Шампанье в первой части сезона (сыграл три матча), когда Лунин еще играл в Ла Лиге. После прихода украинца 26-летний голкипер оказался в дубле.

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Такое решение Хосе Сиганды обусловлено тем, что "Овьедо" предстоит провести одиннадцать матчей в плотном графике. Чтобы уменьшить нагрузку, тренер стремится задействовать как можно больше имеющегося ресурса, сообщает AS. Важно также отметить, что клубы должны заблаговременно подать списки игроков, которые будут готовиться к заключительной части сезона, чтобы их было протестировано на COVID-19.

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В статье: Овьедо (Испания) Андрей Лунин Хосе Анхель Сиганда
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