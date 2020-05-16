Большой мадридский кастинг. Что делать с арендованными, среди которых – и Андрей Лунин?

"Реал" еще до пандемии планировал обновить состав, привлекая к нему, в частности, и кого-то из тех, кто текущий сезон проводит в аренде. Но кризис, вызванный COVID-19, только усилил желание использовать как можно больше собственного ресурса. Сезон будет завершен и вскоре клубному руководству придется принимать решение – кого-то возвращать, а кого-то оставлять в аренде. Начинается, как сообщают испанские СМИ, большой мадридский кастинг.

На сегодня у четырнадцати футболистов 30.06.2020 заканчивается аренда, и они могут вернуться в "Реал". Известно, что клуб автоматически продолжит соглашения с командами-арендаторами и после определенной даты – пока не наступит межсезонье. А вот дальше "сливочные" будут рассматривать каждый случай отдельно – кто нужен Зидану, а кто нет.

Среди тех, кто может вернуться – и украинец Андрей Лунин.

Журналист AS Марко Руис охарактеризовал одиннадцать претендентов на место в основной обойме мадридцев, выделив в контексте них главные дилеммы.

Андрей Лунин (голкипер, "Овьедо")

В 21 год украинец сделал очень странную карьеру после присоединения к "Реалу". Сначала "Леганес", затем "Вальядолид"... Он не сумел заиграть ни в одной из этих команд и теперь оттачивает мастерство в "Овьедо". Он уже сыграл за представителя Сегунды девять матчей и пропустил десять голов. Дилемма боссов Мадрида заключается в том, вернуть ли Лунина и сделать его дублером 28-летнего Куртуа, который еще в течение долгих лет будет находиться на передовой позиции, или же продолжить сотрудничество с Альфонсом Ареоля?

Лука Зидан (голкипер, "Расинг")

В 22-а года он нашел себя в "Расинге" из Сегунды: 29 матчей и 37 пропущенных голов. С тех пор, как он в Мадриде, за главную команду "Реала" провел лишь два матча. Карьера Зидана-сына развивается явно не так, как карьера Зидана-отца.

Альваро Одриосола (защитник, "Бавария")

Мадридцы на него не рассчитывают, но успешный отрезок сезона в "Баварии" может изменить мнение об игроке. Однако Одриосола должен выдержать острую конкуренцию. Ведь сейчас справа в обороне играет Карвахаль, в аренде находятся Хакими и Регилон, также на этой позиции способны сыграть Милитао и Начо. "Когда аренда закончится, у меня будет разговор с Зиданом", - заявил недавно Одриосола.

Ашраф Хакими (защитник, "Боруссия" Д)

Открытие текущей Бундеслиги в составе "Боруссии" (Дортмунд). Он проводит в Германии уже второй сезон, но аренда заканчивается и нужно садиться за стол переговоров с Мадридом. "Боруссия" хочет "продлить" Хакими, однако сам игрок еще не определился относительно своего будущего. Для "Реала" же Ашраф может стать одним из аргументов в процессе переговоров по трансферу Холанда.

Хесус Вальехо (защитник, "Гранада")

Одно из разочарований последних лет (сейчас играет за "Гранаду"). Он приехал из Сарагосы как капитан команды U21 и был призван стать преемником Серхио Рамоса. Однако после периода частых травм и арендных командировок в "Вулверхэмптон" и "Айнтрахт", "Реал" на него не рассчитывает. Ожидается, что если уйдет Начо, то мадридцы подпишут нового центрального защитника.

Серхио Регилон (защитник, "Севилья")

Непонятно, почему ему не доверяет Зинедин Зидан. А "Севилья", тем временем, готова приложить усилия, чтобы продолжить с ним сотрудничество. Хорошая возможность заработать, ведь перспектива правого фланга обороны связана с Ашрафом Хакими.

Дани Себальос (полузащитник, "Арсенал")

Еще один игрок, на которого, похоже, не рассчитывает Зидан. Хотя все может поменяться в случае необходимости. Среди отданных в аренду, Себальос после Эдегора (45 млн. евро) имеет самую высокую трансферную цену (32 млн. евро). А в условиях кризиса пренебрегать такими ресурсами глупо. Впрочем, его недопонимания с Зиданом уменьшают шансы на то, что он вернется и заиграет в "Реале".

Мартин Эдегор (полузащитник, "Реал Сосьедад")

Коронный ресурс мадридцев. Игрок, уже продемонстрировавший, что способен принести пользу "Реала". Он кандидат номер один на то, чтобы присоединиться к первой команде "Реала" в следующем сезоне. Мадридцы вербуют его для возвращения, несмотря на то, что "Реал Сосьедад" работает над тем, чтобы "продлить" его еще на год.

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Такефуса Кубо (полузащитник, "Мальорка")

Экзотическая единица мадридской обоймы. Он поразил своих партнеров техникой во время заокеанского предсезонного турне, а сейчас созревает в "Мальорке". Но избыток футболистов не из Европейского Союза, похоже, закрывает перед японцем двери: Винисиус, Родриго, Рейнар, Милитао... В первой команде есть место только для троих.

Оскар Родригес (атакующий полузащитник, "Леганес")

Ему 21 и его контракт с "Реалом" истекает в 2023-м году. Справедливо считать, что ему трудно будет проявиться в Мадриде, хотя сам Оскар стремится бороться за свой шанс: "Я мечтаю закончить свой контракт в Мадриде; знаю, что это трудно, но не невозможно". Он провел великолепный сезон в "Леганесе", забив семь голов и отдав два ассиста в 28-и поединках.

Борха Майораля (нападающий, "Леванте")

Шесть голов в 25-и матчах за "Леванте" в этом сезоне. Майоралю 23 года и его контракт заканчивается в 2021-м, что предусматривает продажу. Перед тем, как присоединиться к "Леванте", он пробовал силы в "Вольфсбурге". Его достижения в первой команде "Реала" – семь голов в 31-м матче.

В аренде также находятся Хави Санчес, Альберто Соро и Хорде де Фрутос, однако шансов вернуться у них практически нет.