СМИ: Зидан заманивает в Реал полузащитника Аякса

Зинедин Зидан продолжает искать нового футболиста центра поля для "Реала". Все это происходит из-за возможного ухода Луки Модрича.

Как сообщает Le 10Sport, одним из претендентов считается Донни ван де Бек. Зидан лично курирует этот переход, ведя переговоры с игроком.

Другим претенендтом на голландца считался "МЮ". Ключевым будет желание самого Донни, который склоняется к переезду в Мадрид.

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В текущем сезоне ван де Бек отыграл 37 матчей. Его стоимость оценивается в 44 миллиона евро.