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Реал - Эйбар. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Реал - Эйбар: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.06.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал - Эйбар. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" – единственный, кто может держать в живых интригу в борьбе за чемпионство. Если мадридцы начнут сдавать позиции, то этим непременно воспользуется "Барселона". Поэтому в матче с "Эйбаром" у представителя столицы Испании нет другого выбора, кроме как играть на победу.

Матч состоится 14-го июня 2020-го года в 20:30. Прямая онлайн видеотрансляция – на телеканале "Футбол 2". Также трансляцию можно будет найти на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.tv, Киевстар ТВ.

Обо всех нюансах поединка читайте в анонсе матча >>>. Статистику, составы, описание событий можно посмотреть в матч-центре UA-Футбол >>>.

Где еще смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Реал" - "Эйбар"

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
  • Хорватия - Sportklub 2 Croatia;
  • Испания - Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar Laliga 2, Movistar +.

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00:00/90:00
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В статье: Реал (Мадрид) Эйбар Где смотреть футбол
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