Реал - Эйбар. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" – единственный, кто может держать в живых интригу в борьбе за чемпионство. Если мадридцы начнут сдавать позиции, то этим непременно воспользуется "Барселона". Поэтому в матче с "Эйбаром" у представителя столицы Испании нет другого выбора, кроме как играть на победу.

Матч состоится 14-го июня 2020-го года в 20:30. Прямая онлайн видеотрансляция – на телеканале "Футбол 2". Также трансляцию можно будет найти на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.tv, Киевстар ТВ.

Обо всех нюансах поединка читайте в анонсе матча >>>. Статистику, составы, описание событий можно посмотреть в матч-центре UA-Футбол >>>.

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