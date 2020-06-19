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"Не знаю, кто управляет его мозгом". Каньисарес раскритиковал Гвардиолу за поддержку независимости Каталонии

Испания
(1 голосов)

Жестко

"Не знаю, кто управляет его мозгом". Каньисарес раскритиковал Гвардиолу за поддержку независимости Каталонии
Новина українською

Экс-вратарь национальной сборной Испании Сантьяго Каньисарес раскритиковал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу за поддержку независимости Каталонии. Цитирует 50-летнего бывшего голкипера "Валенсии" AS.

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"Только Пепа нет в общем чате той сборной, которая выступала на Олимпиаде. Не знаю, что произошло – мы потеряли связь. Сейчас он самый известный из нас. Я не критикую его за то, что он не в чате, я понимаю, что у него в жизни много стресса. Но Луис Энрике и Абелардо есть, а его нет. Он хороший человек, но не знаю, кто управляет его политическим мозгом. Он влюблен в Каталонию. Тем не менее, Пеп всегда был счастлив приезжать в лагерь "Красной фурии".

Каньисарес и Гвардиола в составе сборной Испании выиграли Олимпиаду-1992 в Барселоне.

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В статье: Хосеп Гвардиола Испания Барселона Сантьяго Каньисарес Каталония
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Источник:
AS

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Комментарии (11)
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Адриан банан (Айфон)
19.06.2020 в 16:45
его мозгом управляют демоны
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
19.06.2020 в 16:29
Гвардиола без мозгов. Газет видимо и книги не читает
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0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.06.2020 в 16:11
Не знаю хто там керує мозком Пепа, але знаю тих, хто підливає бензину в багаття, й далеко не тільки в Іспанії. Рускамірниє маніпулюють виборами в демократіях, підтримують то ультраправих, то ультралівих, залякують та вбивають невигідних їм опозиціонерів.
Ответить
+3
-1
Просто Квашин (Харьков)
19.06.2020 в 15:03
Это и для Украины актуально... Политическим мозгом Усика и Ломаченко управляет подполковник ФСБ России, он же духовник УПЦ (МП)...
Ответить
+7
-2
ascent (Луксор)
19.06.2020 в 15:05
Про Ахметова ничего не написал
Ответить
+1
-5
Просто Квашин (Харьков)
19.06.2020 в 15:53
Ты меня с кем то путаешь путана...
+4
-2
ukatan (Харьковская обл.)
19.06.2020 в 15:52
Партіот Україні? А чому пишеш на ворожій мові?
Ответить
+3
-2
Просто Квашин (Харьков)
19.06.2020 в 15:55
Украины... Нет укр.алфавита на работе, укатанный...
+1
-3
ascent (Луксор)
19.06.2020 в 15:03
Зрада?
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+2
-6
ascent (Луксор)
19.06.2020 в 15:05
ПЭРЭМОГА?
Ответить
+2
-6
Просто Квашин (Харьков)
19.06.2020 в 15:52
Это ты гомик над украинским языком издеваешся ???
+3
-3


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