"Не знаю, кто управляет его мозгом". Каньисарес раскритиковал Гвардиолу за поддержку независимости Каталонии

Экс-вратарь национальной сборной Испании Сантьяго Каньисарес раскритиковал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу за поддержку независимости Каталонии. Цитирует 50-летнего бывшего голкипера "Валенсии" AS.

"Только Пепа нет в общем чате той сборной, которая выступала на Олимпиаде. Не знаю, что произошло – мы потеряли связь. Сейчас он самый известный из нас. Я не критикую его за то, что он не в чате, я понимаю, что у него в жизни много стресса. Но Луис Энрике и Абелардо есть, а его нет. Он хороший человек, но не знаю, кто управляет его политическим мозгом. Он влюблен в Каталонию. Тем не менее, Пеп всегда был счастлив приезжать в лагерь "Красной фурии".