Неприкосновенный? Как Месси отправил соперника в нокдаун и не получил предупреждение

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Барселона" не поле "Севильи" не сумела добыть три очка. Каталонцы довольствовались ничьей, а матч развивался явно не по их сценарию. Нервничали все, даже обычно спокойный Лионель Месси.

В конце первого тайма аргентинец эмоционально отреагировал на потерю мяча и толчком в шею / грудь повалил на газон более крупного по габаритам Диего Карлоса. На поле возникла потасовка, по итогам которой желтые карточки получили Фернандо и Серхио Бускетс, а Месси вышел сухим из воды.

Смотрите, как это было, в видеосюжете. Судил игру Хосе Гонсалес Гонсалес.