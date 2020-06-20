Неприкосновенный? Как Месси отправил соперника в нокдаун и не получил предупреждение

Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.06.2020 в 10:59
Я понимаю желание редакции вызвать очередное словоблудие среди глупых фанатов Реала, но сам момент не тянет на то, чтобы его обсуждать. Ведь абсолютно ничего, выходящего за рамки, не произошло. Таких стыков и толчков, таких картинных и рисованных падений в любом матче, более десятка... Особенно при угловых и стандартах...Я могу на спор привести факты грубой игры игроков Реала практически против любого соперника, которые остались без внимания арбитров. Но, т.к., в данном случае речь про "пострадавшего" игрока Севильи, приведу пример про то, как арбитр позволил Криштиано Роналде ударить игрока Севильи кулаком в голову... А дело было в концовке позорного для Реала сезона 2016-17. Матч Реал-Севилья. В центре поля игрок Севильи издевательски обыгрывает кр7, убегает от португальца и тот, недолго думая, догоняет соперника и бьёт того наотмашь кулаком по голове...Естественно, там не то, чтобы красной, там не было даже жёлтой карточки на португальца... Кстати, после ж/к, если бы арбитр был честный, кр7 пропускал бы следующий матч в Виго.... Так что, если редакция хочет поговорить про неприкасаемых, начните с мадридских девочек... Я даже помогу с именами.... Рамос, Каземиро, Карвахаль, Марсело, который выбивал Месси зубы... Дерзайте! Не стесняйтесь!
adidas77 (Cумы)
20.06.2020 в 11:15
До чего же ты конченый тип! Маразм в тебе развился уже до нереальных размеров.Не трудись, не отвечай мне. Мне противно с тобой общаться.
По моменту, здесь не может быть никаких вопросов.Любой человек, который хоть мало мальски знает правила, понимает следующее.Естественно минимум была жёлтая для Месси. Естественно ему позволяется больше, чем многим другим футболистом. Магия имени, не он первый, не он последний.
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.06.2020 в 11:19
Дякуємо власному кореспонденту Russia Today з MONTREAL FAKE NEWS за чергову порцію гарних фейків, омани та лапші на вуха на фоні очманілої істерики!))) To bee continued
hardcorepwnz (Украина)
20.06.2020 в 11:29
Допустим, все что ты написал, действительно было в матчах Реала. Но как это относится к тому, что Месси распускает руки и не получает за это предупреждение? Или по твоей логике теперь все должны бить соперников, потому что Роналду когда-то грубо сыграл?
Роналду, к слову, не раз удаляли с поля, и не всегда так уж заслуженно. Вспомним Суперкубок Испании-2017.