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Неприкосновенный? Как Месси отправил соперника в нокдаун и не получил предупреждение

Испания
(2 голосов)

Задавил авторитетом?!

Неприкосновенный? Как Месси отправил соперника в нокдаун и не получил предупреждение
UA-Футбол
Новина українською

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Барселона" не поле "Севильи" не сумела добыть три очка. Каталонцы довольствовались ничьей, а матч развивался явно не по их сценарию. Нервничали все, даже обычно спокойный Лионель Месси.

Неприкосновенный? Как Месси отправил соперника в нокдаун и не получил предупреждение - изображение 1

В конце первого тайма аргентинец эмоционально отреагировал на потерю мяча и толчком в шею / грудь повалил на газон более крупного по габаритам Диего Карлоса. На поле возникла потасовка, по итогам которой желтые карточки получили Фернандо и Серхио Бускетс, а Месси вышел сухим из воды.

Читайте такжеПримера. 30-й тур. Севилья - Барселона 0:0. Услуга для Зизу

Смотрите, как это было, в видеосюжете. Судил игру Хосе Гонсалес Гонсалес.

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В статье: Лионель Месси Барселона Севилья (Испания)
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Комментарии (9)
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Djon (Киев)
20.06.2020 в 11:34
да он всегда был подлым чмошником
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Усе буде добре (Київ)
20.06.2020 в 11:26
Який в біса нокдаун?!!! В кожній грі таких поштовхів навалом. Футбол з чоловічої гри перетворився у марлезонський балет ЛБГТ-спільноти. Я не прихильник Барселони і проти грубощів у футболі, які можуть спричинити травму супернику. Але у 1960-ті роки за таку негідну чоловіка поведінку гравця Севільї просто зацькували б. Він не зміг би навіть вийти на вулицю - маленькі діти показували б на нього пальцем і сміялися.
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beatles (Крижопіль)
20.06.2020 в 11:41
Игра была остановлена. Он сделал толчок специально, такое тянет на дисквалификацию!
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.06.2020 в 11:42
Зрозуміло, що гравець Севільї домальовував. Але жовта картка Мессі мала б бути. А так гном залишився не покараним за свою поведінку. А потім буде розказувати, що до Барси судді прискіпливо ставляться.
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0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.06.2020 в 11:20
Священна корова!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.06.2020 в 10:59
Я понимаю желание редакции вызвать очередное словоблудие среди глупых фанатов Реала, но сам момент не тянет на то, чтобы его обсуждать. Ведь абсолютно ничего, выходящего за рамки, не произошло. Таких стыков и толчков, таких картинных и рисованных падений в любом матче, более десятка... Особенно при угловых и стандартах...Я могу на спор привести факты грубой игры игроков Реала практически против любого соперника, которые остались без внимания арбитров. Но, т.к., в данном случае речь про "пострадавшего" игрока Севильи, приведу пример про то, как арбитр позволил Криштиано Роналде ударить игрока Севильи кулаком в голову... А дело было в концовке позорного для Реала сезона 2016-17. Матч Реал-Севилья. В центре поля игрок Севильи издевательски обыгрывает кр7, убегает от португальца и тот, недолго думая, догоняет соперника и бьёт того наотмашь кулаком по голове...Естественно, там не то, чтобы красной, там не было даже жёлтой карточки на португальца... Кстати, после ж/к, если бы арбитр был честный, кр7 пропускал бы следующий матч в Виго.... Так что, если редакция хочет поговорить про неприкасаемых, начните с мадридских девочек... Я даже помогу с именами.... Рамос, Каземиро, Карвахаль, Марсело, который выбивал Месси зубы... Дерзайте! Не стесняйтесь!
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-2
adidas77 (Cумы)
20.06.2020 в 11:15
До чего же ты конченый тип! Маразм в тебе развился уже до нереальных размеров.Не трудись, не отвечай мне. Мне противно с тобой общаться. По моменту, здесь не может быть никаких вопросов.Любой человек, который хоть мало мальски знает правила, понимает следующее.Естественно минимум была жёлтая для Месси. Естественно ему позволяется больше, чем многим другим футболистом. Магия имени, не он первый, не он последний.
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-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.06.2020 в 11:19
Дякуємо власному кореспонденту Russia Today з MONTREAL FAKE NEWS за чергову порцію гарних фейків, омани та лапші на вуха на фоні очманілої істерики!))) To bee continued
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hardcorepwnz (Украина)
20.06.2020 в 11:29
Допустим, все что ты написал, действительно было в матчах Реала. Но как это относится к тому, что Месси распускает руки и не получает за это предупреждение? Или по твоей логике теперь все должны бить соперников, потому что Роналду когда-то грубо сыграл? Роналду, к слову, не раз удаляли с поля, и не всегда так уж заслуженно. Вспомним Суперкубок Испании-2017.
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