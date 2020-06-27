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Пьянич завтра пройдет медосмотр в Барселоне
Сделка по переходу боснийца в "Барсу" близка к завершению
Итальянские журналисты Джанлука Ди Марцио и Николо Скира сообщают, что трансфер полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича в "Барселону" находится на завершающей стадии.
По информации источника, боснийский хавбек завтра пройдет медосмотр в каталонском клубе.
Напомним, ранее в СМИ была информация, что "Юве" и "Барса договорились об переходе 30-летнего Пьянича за 60 млн евро. В свою очередь в Турин направится полузащитник "сине-гранатовых" Артур - за 70+5 миллионов евро.
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Источник:Gianluca Di Marzio
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