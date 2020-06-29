Goal.com: Барселона планирует уволить Сетьена по окончанию сезона. Назначение Кике было ошибкой

Кике Сетьен не будет руководить каталонской "Барселоной" в следующей кампании. Руководство "сине-гранатовых" собирается расстаться с 61-летним специалистом уже после этого розыгрыша.

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По информации интернет-портала Goal.com, боссы гранда недовольны работой Сетьена. Кике останется в Каталонии только в том случае, если результаты команды резко улучшатся. "Барселоне" необходимо выиграть золото чемпионата Испании и победить в Лиге чемпионов. Источник отмечает, что в стане клуба считают назначение Кике на пост тренера ошибкой.

Кике возглавил "Барселону" в январе – его трудовой договор рассчитан до 30 июня 2022 года. Главный претендент на пост наставника каталонцев – экс-игрок команды Хави, который сейчас работает в катарском "Аль-Садде".