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Goal.com: Барселона планирует уволить Сетьена по окончанию сезона. Назначение Кике было ошибкой

Испания
(2 голосов)

Каталонская раздевалка в огне

Goal.com: Барселона планирует уволить Сетьена по окончанию сезона. Назначение Кике было ошибкой
Новина українською

Кике Сетьен не будет руководить каталонской "Барселоной" в следующей кампании. Руководство "сине-гранатовых" собирается расстаться с 61-летним специалистом уже после этого розыгрыша.

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По информации интернет-портала Goal.com, боссы гранда недовольны работой Сетьена. Кике останется в Каталонии только в том случае, если результаты команды резко улучшатся. "Барселоне" необходимо выиграть золото чемпионата Испании и победить в Лиге чемпионов. Источник отмечает, что в стане клуба считают назначение Кике на пост тренера ошибкой.

Кике возглавил "Барселону" в январе – его трудовой договор рассчитан до 30 июня 2022 года. Главный претендент на пост наставника каталонцев – экс-игрок команды Хави, который сейчас работает в катарском "Аль-Садде".

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В статье: Барселона Кике Сетьен
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (8)
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prockop4uck (Киев)
29.06.2020 в 15:02
Везде и всегда (клуб, сборная), где играет легенда школьников, виноват тренер. Совпадение?) Одной сборной ему было мало, теперь клуб разрушает.
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+1
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
29.06.2020 в 14:25
Недовго продєржался Кікавсе ж таки такі клуби - це не його рівень, не доріс ще молодий 61-річний фахівецьОтримав такий шанс і замість того, щоб проявити себе пішов на поводу в Мессі, відразу почав підлизувати на кожній пресконференції Тому так йому і надо! тут нижче оновлений Барселінінгус зробив переведення стрелок на босів Барси. Але ж не зовсім вони винні в таких результатах і цьому призначенні,бо будь-який уважающій себе топ-тренер не вступить в це болото поки в команді є Мессітому й вибирати доводиться серед Брайтвайтів і Кіків, ослаблювати будущіх конкурентів-середняків
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+5
-1
Хулио Тебенадо (Барселона)
29.06.2020 в 14:17
Ну, боссы Барсы, и какого ещё сруля нам ждать у руля? Дон Педрес призадумался.. и не ответил.
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0
-5
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
29.06.2020 в 14:34
Ну як какого? Хаві і в прідачу кума, брата, свата, дочь сєстри матері і т.д. Саме ж такі умови він виставив
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+3
-1
Хулио Тебенадо (Барселона)
29.06.2020 в 13:52
Кике сделал своё "дело", Кике может уходить.. Так, продажные боссы Барселоны? ...И тут лица боссов зарумянились...
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+1
-3
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ВітяДобрий ніч (Київ)
29.06.2020 в 14:29
Але ж ти ж сам був дуже радий цьому призначеннюза Кіку був ладєн порвать любого
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+3
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
29.06.2020 в 13:40
Правильне рішення. Тепер головне знайти "кваліфікованого ювеліра", який спроможний працювати зі справжніми діамантами, а не тільки з "дріб'язком" та сурогатами...
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+2
-5
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ВітяДобрий ніч (Київ)
29.06.2020 в 14:42
Дріб'язок - Брайтвайт? Сурогат-Мессі? а де діаманти брати? Мартінес слішком дорогой! Дєнєг нєт
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+4
-1


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