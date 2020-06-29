Эрнесто Вальверде - фаворит на пост тренера Валенсии

Неутешительные результаты в последних матчах могут вынудить руководство "Валенсии" уволить Альберта Селадеса. Сообщается, что уже есть претендент на его должность.

По данным Onda Cero, представители "летучих мышей" уже связывались с Эрнесто Вальверде и его помощником Джона Аспиазу. Наставник, исходя из информации источника, уже подыскивает себя дом в Валенсии. Есть вероятность, что с нового сезона он вернется к тренерской деятельности.

#ValenciaCF



El ex técnico valencianista, Ernesto Valverde y su segundo, Jon Aspiazu están buscando casa en Valencia



El entorno del técnico vasco se ha interesado en las últimas semanas por la situación del club pic.twitter.com/LJPUTqSD5l — ONDA DEPORTIVA (@ODValencia) June 28, 2020

Последним местом работы Вальверде была "Барселона". С ней он завоевал четыре трофея и был уволен в январе. С "Валенсией" Эрнесто работал в сезоне 2012/13.