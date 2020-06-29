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Эрнесто Вальверде - фаворит на пост тренера Валенсии

Испания
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Ждем возвращения испанца

Эрнесто Вальверде - фаворит на пост тренера Валенсии
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Неутешительные результаты в последних матчах могут вынудить руководство "Валенсии" уволить Альберта Селадеса. Сообщается, что уже есть претендент на его должность.

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По данным Onda Cero, представители "летучих мышей" уже связывались с Эрнесто Вальверде и его помощником Джона Аспиазу. Наставник, исходя из информации источника, уже подыскивает себя дом в Валенсии. Есть вероятность, что с нового сезона он вернется к тренерской деятельности.

Последним местом работы Вальверде была "Барселона". С ней он завоевал четыре трофея и был уволен в январе. С "Валенсией" Эрнесто работал в сезоне 2012/13.

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В статье: Эрнесто Вальверде Валенсия Альберт Селадес
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