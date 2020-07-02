Реал - Хетафе. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Малое Мадридское дерби сейчас актуально как никогда. Актуально в плане распределения мест в турнирной таблице. "Реал" имеет возможность уйти в отрыв на четыре очка, а "Хетафе" не теряет надежд зацепиться за зону Лиги чемпионов. Матч ожидается интересный.

Начало – сегодня в 23:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – по ссылке >>>.

Здесь же смотрим онлайн прямую видеотрасляцию благодаря сигналу MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.