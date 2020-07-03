Ривалдо: Мне непонятно, почему стомиллионный Гризманн играет лишь несколько минут в важных матчах

Ривалдо, успевший в свое время поиграть в "Барселоне", озадачен недоверием к Антуану Гризманну со стороны главного тренера.

"Я не могу понять, почему стомиллионный Гризманн, который носит титул чемпиона мира, выходит на поле только на 90-й минуте. Неужели кто-то ожидал, что у него получится сделать что-то за такое время против "Атлетико".

Это говорит о том, что в команде какие-то проблемы. Нельзя в столь важном матче держать такого футболиста на скамейке. Это может лишить команду титула", - цитирует бразильца Goal.

Ранее была информация, что каталонцы готовы отпустить Антуана летом.