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Ривалдо: Мне непонятно, почему стомиллионный Гризманн играет лишь несколько минут в важных матчах

Испания
(1 голосов)

Вопрос, на который ответа нет

Ривалдо: Мне непонятно, почему стомиллионный Гризманн играет лишь несколько минут в важных матчах
UA-Футбол
Новина українською

Ривалдо, успевший в свое время поиграть в "Барселоне", озадачен недоверием к Антуану Гризманну со стороны главного тренера.

"Я не могу понять, почему стомиллионный Гризманн, который носит титул чемпиона мира, выходит на поле только на 90-й минуте. Неужели кто-то ожидал, что у него получится сделать что-то за такое время против "Атлетико".

Это говорит о том, что в команде какие-то проблемы. Нельзя в столь важном матче держать такого футболиста на скамейке. Это может лишить команду титула", - цитирует бразильца Goal.

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Ранее была информация, что каталонцы готовы отпустить Антуана летом.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Ривалдо
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
03.07.2020 в 23:12
Тому що Ернесто 2 неспроможний зрозуміти всі можливості Гризманна! Це рідкий дар.. сьогодні простими хлопчаками командувати, потім "коровами" і раптом світовими зірками! На це спроможні ОДИНИЦІ до когорти яких Сетьєн не належить!
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