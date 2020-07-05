Овьедо не помогло отражение Луниным пенальти – поражение на поле лидера турнира

Это был классический матч лидера против одного из аутсайдеров. "Кадис", который возглавляет турнирную таблицу Сегунды, потратил ради победы над "Овьедо" столько сил, сколько и требовалось. Даже несмотря на мини-подвиг Андрея Лунина.

В начале встречи в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой в ​​своей штрафной в исполнении Серхио Техера, но Алекс Фернандес свою дуэль Лунину проиграл. Игрок "Кадиса" пробил низом чуть левее (относительно себя) центра, голкипер отбил мяч вверх, а дальше подстраховали защитники.

Однако в дальнейшем помощи от партнеров при обороне Лунин получал мало: два следующих удара в створ – два гола.

Злым гением для Лунина стал Тони Лосано, который забил дважды с близкого расстояния. В первом случае классически замкнул прострел с фланга, во втором – воспользовался неудачными действиями защитников, дождавшись, когда мяч упадет ему на ногу. Показательно нервничал Андрей Лунин: он спасти не мог, но партнерам взбучку выписал.

"Кадис" укрепил лидерство, а у "Овьедо" продолжается напряженная борьба за выживание. Еще все впереди.

Сегунда. 38-й тур

"Кадис" - "Овьедо" 2:0

Голы: Тони Лосано 44, Тони Лосано 51