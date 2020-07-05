Серхио Рамос после победы над Атлетиком: Реал лидирует в Ла Лиге не благодаря арбитрам

В матче 34-го тура Ла Лиги мадридский "Реал" минимально на выезде обыграл "Атлетик" 1:0.

Единственный гол в поединке забил капитан "сливочных" Серхио Рамос - испанский защитник реализовал пенальти на 73-й минуте.

Рамос поделился мыслями после победы над "Атлетиком".

"Не судьи выигрывают или проигрывают Ла Лигу. Это делают футболисты. "Реал" лидирует не благодаря арбитрам. Никакой роли они в этом не сыграли. Судьи нужны для того, чтобы помогать. Иногда они правы, иногда нет", – заявил защитник для Marca.

Также Серхио прокомментировал эпизод, когда он наступил на ногу полузащитнику хозяев Раулю Гарсии, но арбитр встречи не увидел в этом нарушение правил.