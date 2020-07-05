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Серхио Рамос после победы над Атлетиком: Реал лидирует в Ла Лиге не благодаря арбитрам

Испания
(1 голосов)

Капитан "сливочных" прокомментировал победу и свой пенальти

Серхио Рамос после победы над Атлетиком: Реал лидирует в Ла Лиге не благодаря арбитрам
Новина українською

В матче 34-го тура Ла Лиги мадридский "Реал" минимально на выезде обыграл "Атлетик" 1:0.

Единственный гол в поединке забил капитан "сливочных" Серхио Рамос - испанский защитник реализовал пенальти на 73-й минуте.

Рамос поделился мыслями после победы над "Атлетиком".

"Не судьи выигрывают или проигрывают Ла Лигу. Это делают футболисты. "Реал" лидирует не благодаря арбитрам. Никакой роли они в этом не сыграли. Судьи нужны для того, чтобы помогать. Иногда они правы, иногда нет", – заявил защитник для Marca.

Также Серхио прокомментировал эпизод, когда он наступил на ногу полузащитнику хозяев Раулю Гарсии, но арбитр встречи не увидел в этом нарушение правил.

"Я немного наступил на ногу Раулю Гарсии, но я располагался спиной к нему. Не думаю, что этот момент стал решающим", – сказал Рамос в эфире El Chiringuito.

Серхио Рамос после победы над Атлетиком: Реал лидирует в Ла Лиге не благодаря арбитрам - изображение 1
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В статье: Серхио Рамос Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Ла Лига
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Комментарии (3)
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metall5291 (Kharkiv)
05.07.2020 в 19:09
Всё правильно, не нужно слушать охотников поговорить о судействе. Они всегда будут, ну и пусть будут сами по себе.
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-1
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Muxtarr (Днепр)
05.07.2020 в 19:16
Когда в 5 из 6 матчей судьи свистят в твою сторону - это не просто "разговоры о судействе". Это купленное чемпионство как и в 2017 году.
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0
-1
zago39
05.07.2020 в 18:56
Бетс2К. к о м ( Ввести в поисковике ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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