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Серхио Рамос после победы над Атлетиком: Реал лидирует в Ла Лиге не благодаря арбитрам
Капитан "сливочных" прокомментировал победу и свой пенальти
В матче 34-го тура Ла Лиги мадридский "Реал" минимально на выезде обыграл "Атлетик" 1:0.
Единственный гол в поединке забил капитан "сливочных" Серхио Рамос - испанский защитник реализовал пенальти на 73-й минуте.
Рамос поделился мыслями после победы над "Атлетиком".
"Не судьи выигрывают или проигрывают Ла Лигу. Это делают футболисты. "Реал" лидирует не благодаря арбитрам. Никакой роли они в этом не сыграли. Судьи нужны для того, чтобы помогать. Иногда они правы, иногда нет", – заявил защитник для Marca.
Также Серхио прокомментировал эпизод, когда он наступил на ногу полузащитнику хозяев Раулю Гарсии, но арбитр встречи не увидел в этом нарушение правил.
"Я немного наступил на ногу Раулю Гарсии, но я располагался спиной к нему. Не думаю, что этот момент стал решающим", – сказал Рамос в эфире El Chiringuito.