Лучшая игра при Сетьене. Вильярреал - Барселона 1:4. Видео голов и обзор матча

"Барселона" дошла до того, что не все в матче против "Вильярреала" рассматривали ее фаворитом встречи. Однако каталонцы, показав эффективную и эффектную игру, ответили всем критикам и заявили, что рано еще команду списывать со счетов. Шедевр от Гризманна, вдохновленная игра Месси и Суареса, гол Фати – в этом матче было все.

Смотрите видеообзор поединка 34-го тура Ла Лиги "Вильярреал" - "Барселона".

Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Барселона" 1:4

Голы: Жерар Морено, 14 - Пау Торрес, 3 (автогол), Суарес, 20, Гризманн, 45, Фати, 87