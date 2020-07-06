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Лучшая игра при Сетьене. Вильярреал - Барселона 1:4. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Вильярреал - Барселона ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 05.07.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Лучшая игра при Сетьене. Вильярреал - Барселона 1:4. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" дошла до того, что не все в матче против "Вильярреала" рассматривали ее фаворитом встречи. Однако каталонцы, показав эффективную и эффектную игру, ответили всем критикам и заявили, что рано еще команду списывать со счетов. Шедевр от Гризманна, вдохновленная игра Месси и Суареса, гол Фати – в этом матче было все.

Смотрите видеообзор поединка 34-го тура Ла Лиги "Вильярреал" - "Барселона".

Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Барселона" 1:4
Голы: Жерар Морено, 14 - Пау Торрес, 3 (автогол), Суарес, 20, Гризманн, 45, Фати, 87

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Вильярреал Кике Сетьен
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