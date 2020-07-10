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Примера. 35-й тур. Реал Сосьедад тонет в матче с Гранадой

Испания
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Насриды - в борьбе за еврокубки?

Примера. 35-й тур. Реал Сосьедад тонет в матче с Гранадой
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Графика на трибунах "Аноэта" призывала хозяев арены плыть к победе. Махать веслами, чтобы, в конце концов, оказаться в зоне еврокубков. Баски сегодня действительно отдали много сил и совершили подвиг – отыгрались с 0:2. Но уже после камбэка пропустили третий раз, что морально опустошило команду.

В первом тайме Антонио Пуэртас умело замкнул подачу Домингуша Дуарте с фланга. Еще позже Роберто Солдадо воспользовался ошибкой защиты соперника и реализовал ситуативный выход один на один.

Но после перерыва "Гранада" играла исключительно по счету, за что и поплатилась. Голы Микеля Мерино и Микеля Оярсабаля (отмечаем ассист молодого Джуара) вернули "Ла Реал" к игре, однако в самый ответственный момент защита басков дала еще один сбой. Никто не помешал подаче Дарвина Мачиса, никто не препятствовал удару Домингуша Дуарте – 2:3.

"Гранада" до одного очка сокращает отставание от седьмой позиции (принадлежит как раз "Реал Сосьедаду") и вклинивается в борьбу за еврокубки. Но следующий матч – с "Реалом".

Примера. 35-й тур. Реал Сосьедад тонет в матче с Гранадой - изображение 1

Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Гранада" 2:3
Голы: Микель Мерино 47, Микель Оярсабаль 83 - Антонио Пуэртас 21, Роберто Солдадо 43, Домингуш Дуарте 88

"Реал Сосьедад": Мигель Анхель Мойя, Диего Льоренте, Кристиан Португес (Найс Джуара 64), Микель Мерино, Виллиан Жозе (Роберто Лопес Алкаиде 79), Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль, Айен Муньос, Андер Барренечеа, Ариц Элустондо (Андони Эспиноса 70), Мартин Субименди

"Гранада": Руи Силва, Димитри Фулкье, Ян Брис Этеки (Рамон Азиз 63), Роберто Солдадо (Дарвин Мачис 63), Карлос Нева, Виктор Диас, Хесус Вальехо (Герман Санчес 68), Янгел Эррера (Хосе Мартинес 90+3), Домингуш Дуарте, Карлос Фернандес, Антонио Пуэртас (Жил Диаш 90+3)

Предупреждения: Айен Муньос 4, Ариц Элустондо 67 - Карлос Фернандес 7, Роберто Солдадо 39, Антонио Пуэртас 87

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Чемпионат Испании Гранада (Испания)
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