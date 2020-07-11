Вальядолид - Барселона. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В 36-м туре чемпионата Испании "Барселона" снова попытается создать давление на позицию "Реала". Это произойдет в случае победы "блаугранас" на поле "Вальядолида". Соперник – скромный, но жажда жизни может предоставить "пусела" дополнительных сил.

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Начало – 11.07.2020 в 20:30. Сигнал предоставлен сервисом MEGOGO.

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