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Официально: Сусо подписал пятилетний контракт с Севильей

Испания
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Полузащитник не вернется в Милан

Официально: Сусо подписал пятилетний контракт с Севильей
UA-Футбол
Новина українською

Испанский игрок Сусо стал полноценным игроком "Севильи". Об этом передает официальный сайт клуба.

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Полузащитник в январе вернулся на родину, отправившись в полугодовую аренду с "Милана". По условиям соглашения, испанцы обязанны были его выкупить в случаем попадения в ЛЧ. Условие было выполнено.

За 19 матчей игр Сусо отдал один ассист и забил один гол. Сумма перехода составила 24 миллиона евро. Испанец подписал пятилетний контракт.

На полученные деньги у "Милана" будет шанс выкупить форварда "Реала".

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В статье: Севилья Сусо Милан
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