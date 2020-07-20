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Официально: Сусо подписал пятилетний контракт с Севильей
Полузащитник не вернется в Милан
Испанский игрок Сусо стал полноценным игроком "Севильи". Об этом передает официальный сайт клуба.
Полузащитник в январе вернулся на родину, отправившись в полугодовую аренду с "Милана". По условиям соглашения, испанцы обязанны были его выкупить в случаем попадения в ЛЧ. Условие было выполнено.
За 19 матчей игр Сусо отдал один ассист и забил один гол. Сумма перехода составила 24 миллиона евро. Испанец подписал пятилетний контракт.
???? El #SevillaFC ejerce su opción de compra por @suso30oficial. ⚪️????#vamosmiSevilla #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 20, 2020
На полученные деньги у "Милана" будет шанс выкупить форварда "Реала".