Сетьен – все? Главный претендент на пост тренера Барселоны был замечен в аэропорту

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман в воскресенье был замечен в аэропорту Барселоны. Видео было опубликовано в программе El Chiringuito.

???? KOEMAN, CAZADO en el AEROPUERTO de BARCELONA. | vía @DeporteslaSexta



➡ Mañana, la ÚLTIMA HORA con @jpedrerol en #JUGONES. ???? pic.twitter.com/IA63PD4sUn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2020

По информации Tiempo de Juego, COPE и Sport.es, президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу уже уволил Кике Сетьена с должности наставника "сине-гранатовых". Куман – основной кандидат на этот пост. Тем не менее, помешать назначению Рональда может участие "Заводного Апельсина" на ЕВРО-2020 летом следующего года. Голландец не хочет подписывать с "Барсой" короткий контракт, он желает заключить длительное соглашение.

????ÚLTIMA HORA????



Bartomeu a @victor_nahe:



????️"Setién está fuera".



El Presidente ha salido de la reunión con Abidal y Planes en las oficinas del club. pic.twitter.com/OCfy0uaxeu — Tiempo de Juego (@tjcope) August 16, 2020

Вместе с Кике клуб должен покинуть и спортивный директор Эрик Абидаль. Напомним, "Барселона" уступила "Баварии" со счетом 2:8 в рамках ¼ Лиги чемпионов.