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Сетьен – все? Главный претендент на пост тренера Барселоны был замечен в аэропорту

Испания
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Ослабляя соперника сборной Украины на ЕВРО-2020

Сетьен – все? Главный претендент на пост тренера Барселоны был замечен в аэропорту
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман в воскресенье был замечен в аэропорту Барселоны. Видео было опубликовано в программе El Chiringuito.

По информации Tiempo de Juego, COPE и Sport.es, президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу уже уволил Кике Сетьена с должности наставника "сине-гранатовых". Куман – основной кандидат на этот пост. Тем не менее, помешать назначению Рональда может участие "Заводного Апельсина" на ЕВРО-2020 летом следующего года. Голландец не хочет подписывать с "Барсой" короткий контракт, он желает заключить длительное соглашение.

Вместе с Кике клуб должен покинуть и спортивный директор Эрик Абидаль. Напомним, "Барселона" уступила "Баварии" со счетом 2:8 в рамках ¼ Лиги чемпионов.

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В статье: Эрик Абидаль Рональд Куман Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу Кике Сетьен
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